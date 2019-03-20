Парламент рассматривает закон, который может расколоть страну, — Рабинович

Украина

«В парламенте обсуждают не языковой вопрос, а закон об уничтожении русского языка», — заявил народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире канала «112 Украина», комментируя рассмотрение в Верховной Раде языкового законопроекта.

«Это не языковой вопрос обсуждается, а закон об уничтожении русского языка в Украине. И закон о том, чтобы всех граждан, которые говорят на русском языке, лишить права на нем разговаривать. Сейчас спикер, который не может показать, кто входит в мифическое большинство под его руководством, сказал, что „мовне питання“ мешают принять агенты Кремля, в том числе в сессионном зале», — говорит политик.

При этом Рабинович заявил, что спикер, а также другие политики под выборы снова поднимают языковой вопрос, чтобы мобилизовать свой электорат, но при этом они раскалывают страну.

«Никакого языкового вопроса у нас нет. Мы спокойно говорим, общаемся в нашей стране на том языке, который нам удобнее. И никому это не мешает. Когда вы собираетесь в компании со своими друзьями, то вам это не мешает. Мешает только тем, кто, уничтожив страну, обворовав ее, сегодня перед выборами пытается достать единственный козырь. Пусть отдадут то, что украли, и мы сами решим „мовне питання“ в нашей стране», — сказал в комментарии журналистам Рабинович.

По словам оппозиционного депутата, в Украине есть много примеров сосуществования украиноязычных и русскоязычных людей, и не стоит из этого создавать проблему.

«У меня, например, сын младший ходит в украинскую школу. Приходит домой и разговаривает со мной на украинском. Ну и хорошо. Или другой пример. Я знаком со многими, кто воевал. И никто ни разу в окопах у них не спрашивал, на каком языке они разговаривают», — сказал Вадим Рабинович.

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