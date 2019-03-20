Работу двух советов во время конкурсов судей сравнивать нельзя, — зампредседателя ВККСУ

Украина

«Мы пытались запустить качественные процедуры, фильтры, которые не пропустят нечестных кандидатов или судей и вытеснят случайных людей. В здоровой среде некомфортно больному организму. Иммунитет уничтожит его», — сказал заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка в интервью изданию ЛБ, комментируя конкурсы на должности судей Верховного суда и Высшего антикоррупционного суда, которые недавно завершила комиссия.

«Мы (комиссия) пытаемся ввести такие процедуры, способы прихода в профессию, чтобы общество видело, кто заходит. Законодательство так прописано, что мы должны задать судьям неудобные вопросы, а они должны на них ответить. Конечно, без политизированности этот процесс происходил бы спокойнее», — сказал Щотка.

По словам заместителя председателя ВККСУ, конкурсы в Верховный суд и Высший антикоррупционный суд, как и работу двух органов, которые помогали в оценке кандидатов, — Общественного совета добродетели (ОСД) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) — сравнивать нельзя.

Опыт в формировании и работе на уровне государства общественного совета, состоящего из экспертов из разных стран, является уникальным для мира, однако в Украине такое сотрудничество оказалось удачным — как ВККСУ, так и представители ОСМЭ оценивают его положительно и без политической ангажированности.

«Представители ОСМЭ были „вооружены“ информацией из различных источников. И это чувствовалось во время общения с ними, судя по тому, как они были проинформированы о кандидатах. Хотя было заметно их критическое мышление. Они анализировали предоставленную им информацию. Не было похоже, что они заангажированы теми органами, от которых получали данные», — отметил Щотка.

Что касается сотрудничества с общественным советом, состоящим из украинских экспертов, — ОСД, то, по словам Щотки, оно было плодотворным, однако в их заявлениях чувствовался политический окрас.

«Если встать на защиту ОСД, можно предположить, что они хотят несколько гиперболизировать ситуацию. То есть вывести ее на самый высокий уровень критичности. А потом — понижать градус до определенной степени. Хотя реальность несколько сложнее. Видим иногда политический подтекст в высказываниях или в поступках тех или иных активистов», — сказал член комиссии.

Щотка в своем интервью опроверг комментарий одного из членов Общественного совета добродетели о непонятности выставления во время конкурсов баллов и отметил, что, прежде чем сделать вывод, комиссия изучала все факты в совокупности «по миллиметру».

«Видите, выставлены разные баллы. У кого-то 74 или 61 (показывает). Каждый из уровней разбивался на так называемые подуровни: высокий низкий, высокий средний, высокий высокий. Для выставления баллов мы учитывали общие качества кандидата, выводы психологов и тому подобное. Мы оценивали каждый критерий, каждый аспект по миллиметру. Вся наша работа транслировалась вживую в YouTube. Убежден, что те кандидаты, которых я рекомендовал, будут работать достойно», — сказал он.

Напомним, что 6 марта 2019 ВККСУ завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного суда и назвала его победителей. Среди 78 победителей конкурса 54 судьи (69%), 14 научных работников (18%), 7 адвокатов (9%), 3 — с совокупным стажем (4%). В тот же день ВККСУ объявила победителей конкурса в Высший антикоррупционный суд. В Апелляционную палату этого суда вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% - судьи, 50% - адвокаты и ученые. В первой инстанции — 27 победителей конкурса, 40% из которых имеют опыт работы адвокатами и учеными, 60% - судьями. Высший совет правосудия 18 марта 2019 года решил, что рекомендует президенту к назначению 10 и 25 победителей конкурса в этот суд соответственно.

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