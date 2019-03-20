Украина

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шулявского путепровода. Разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

«На днях мы начали активную фазу реконструкции Шулявского путепровода. Но, по сути, это будет совершенно новый путепровод. Наша задача — в конце этого года открыть мост и движение транспорта через него», — отметил Кличко.

По словам Кличко, старый фундамент моста непригоден для нынешних и будущих нагрузок, поэтому Шулявский путепровод демонтируют полностью. Основные работы по демонтажу будут продолжаться до июня. Работы по строительству нового путепровода начнут в апреле. Так, уже в апреле в Киев прибудут первые металлоконструкции для нового моста. В рамках реконструкции также будут переложены все коммуникации, идущие под мостом.



Уже проведены новые инженерные сети у съездов с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на ул. Довженко. Демонтировали МАФы, разработали временную схему объезда, которая уже работает. Также планируется полная реконструкция подземного перехода. По проекту строительства придется снести здание цеха № 5 завода «Большевик», который сейчас не работает. Это позволит обустроить дополнительный съезд.



По словам главного инженера генподрядчика Виталия Чеберяка, на демонтажных работах сегодня работают 116 специалистов и 50 единиц техники. Также для демонтажа путепровода впервые в Украине применят уникальную технологию. Благодаря этому удастся максимально избежать перекрытия движения автотранспорта по проспекту Победы.



«Проспект Победы будет полностью перекрыт только несколько ночей на несколько часов во время монтажа балок пролетного строения. Полного перекрытия движения на длительный период днем также не будет», — отметил мэр Киева.

По словам Кличко, проспект планируют частично перекрывать в ночные часы в июле-августе, когда нагрузка на столичные дороги будет меньше.



Для справки Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера — моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды — длиной 293 метра — будут иметь две полосы движения, правоповоротные — длиной 561 метр — также две полосы. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей. Общая стоимость реконструкции — 830,12 миллиона грн. Продолжительность строительства — 17 месяцев. Подготовительные работы (переложили коммуникации) начались осенью 2018 года.

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