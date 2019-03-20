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- 17:00 Суд ООН изменил приговор Радовану Караджичу, который должен был отсидеть 40 лет
Суд ООН изменил приговор Радовану Караджичу, который должен был отсидеть 40 лет
В среду, 20 марта, суд в Гааге отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор по обвинению в геноциде, вынесенный в 2016 году Международным трибуналом по бывшей Югославии. Наказание ужесточено — Караджичу назначен пожизненный срок. Напомним, трибунал приговорил Радована к 40 годам лишения свободы.
В своей апелляции бывший лидер боснийских сербов указывал на то, что он не отдавал приказа убивать мусульман в Сребренице. Суд в ответ на это указал на «седьмую директиву», подписанную Караджичем в качестве президента Республики Сербской. Целью этого документа было сделать жизнь мусульман в Боснии невыносимой. Остальные аргументы Караджчиа суд также счел неубедительными.
Суд признал Радована Караджича ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году. Жертвами резни стали более семи тысяч мужчин. Также Караджич признан виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады Сараево.
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Караджич скрывался в течение многих лет после окончания Боснийской войны. Он был арестован в 2008 году и предстал перед судом в Гааге.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?