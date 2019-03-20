Суд ООН изменил приговор Радовану Караджичу, который должен был отсидеть 40 лет

Мир

В среду, 20 марта, суд в Гааге отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор по обвинению в геноциде, вынесенный в 2016 году Международным трибуналом по бывшей Югославии. Наказание ужесточено — Караджичу назначен пожизненный срок. Напомним, трибунал приговорил Радована к 40 годам лишения свободы.

В своей апелляции бывший лидер боснийских сербов указывал на то, что он не отдавал приказа убивать мусульман в Сребренице. Суд в ответ на это указал на «седьмую директиву», подписанную Караджичем в качестве президента Республики Сербской. Целью этого документа было сделать жизнь мусульман в Боснии невыносимой. Остальные аргументы Караджчиа суд также счел неубедительными.

Суд признал Радована Караджича ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году. Жертвами резни стали более семи тысяч мужчин. Также Караджич признан виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады Сараево.

Читайте в «ФАКТАХ»: «Не нужно нас пугать Россией!» — написал на моем докладе силовой вице-премьер времен Януковича

Караджич скрывался в течение многих лет после окончания Боснийской войны. Он был арестован в 2008 году и предстал перед судом в Гааге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter