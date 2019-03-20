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Украине нужно еще больше "джавелинов": Порошенко дал поручение Минобороны

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке у США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Такое заявление прозвучало во время поездки главы государства в Хмельницкую область, где военным были переданы турецкие беспилотники Bayraktar.

Порошенко отметил, что новейшее вооружение существенно меняет расклад сил на Донбассе по аналогии с ситуации в Афганистане, где появление американских «Стингеров» стало переломным моментом в войне с Советским Союзом.

«Верю, что турецкие боевые дроны, американские Javelin, другие позиции, которые поставляют нам наши партнеры, отечественные изделия оборонно-промышленного комплекса значительно повысят цену грубой агрессии Кремля против Украины», — сказал Порошенко.

При этом он, как Верховный главнокомандующий, отдал приказ начальнику Генерального штаба и министру обороны ускорить проведение обучения управлением Bayraktar, а также начать переговоры с американской стороной о поставке новых партий противотанковых комплексов Javelin.

Напомним, противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в Украину 30 апреля 2018 года. Украинские военные 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В то же время на вооружение украинских военных поставлены и отечественные аналоги Javelin — «Стугна».

Ранее также сообщалось о намерении Украины закупить в США снайперское оружие и вооружение для военно-морских сил.

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