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Украине нужно еще больше "джавелинов": Порошенко дал поручение Минобороны
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке у США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Такое заявление прозвучало во время поездки главы государства в Хмельницкую область, где военным были переданы турецкие беспилотники Bayraktar.
Порошенко отметил, что новейшее вооружение существенно меняет расклад сил на Донбассе по аналогии с ситуации в Афганистане, где появление американских «Стингеров» стало переломным моментом в войне с Советским Союзом.
«Верю, что турецкие боевые дроны, американские Javelin, другие позиции, которые поставляют нам наши партнеры, отечественные изделия оборонно-промышленного комплекса значительно повысят цену грубой агрессии Кремля против Украины», — сказал Порошенко.
При этом он, как Верховный главнокомандующий, отдал приказ начальнику Генерального штаба и министру обороны ускорить проведение обучения управлением Bayraktar, а также начать переговоры с американской стороной о поставке новых партий противотанковых комплексов Javelin.
Напомним, противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в Украину 30 апреля 2018 года. Украинские военные 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В то же время на вооружение украинских военных поставлены и отечественные аналоги Javelin — «Стугна».
Ранее также сообщалось о намерении Украины закупить в США снайперское оружие и вооружение для военно-морских сил.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!