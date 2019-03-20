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Умер знаменитый советский актер театра и кино (фото)
В среду, 20 марта, в Москве умер известный советский актер Анатолий Адоскин. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета. Дата прощания и похорон будет объявлена позже. Анатолию Михайловичу был 91 год. Причина смерти не уточняется.
Кадр из фильма «Девчата»
Анатолий Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве. Окончил студию при Театре имени Моссовета, после чего его пригласили в труппу. С 1961 по 1965 год служил в театре «Современник», а затем в Театре имени Ленинского комсомола. В 1968 году вернулся в Театр имени Моссовета.
Анатолий Адоскин в фильме «Братья Карамазовы»
Актер сыграл более 60 ролей в кино. Наибольшей популярностью пользовались фильмы «Два капитана», «Девчата», «Братья Карамазовы», «Отроки во Вселенной», «Москва-Кассиопея», «Дальше — тишина», «Человек ниоткуда» и «Пеппи Длинныйчулок».
Анатолий Адоскин в фильме «Отроки во Вселенной»
Анатолий Адоскин был постоянным собеседником «ФАКТОВ». Он рассказывал о легендарных артистах советского времени — Фаине Раневской и Ростиславе Плятте.
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