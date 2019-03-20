Никакого российского супероружия не существует, это абстракция, — военный эксперт

Мир

В настоящее время у России нет супер ракет, которыми она пугает мир. «Чудо-оружием» и риторикой угроз Кремль пытается парализовать Запад. Такое мнение в интервью российскому изданию Znak высказал эксперт в сфере международных отношений и международной безопасности Павел Лузин.

Эксперт называет ракетный комплекс «Посейдон» и лазерный комплекс «Пересвет», которые часто вспоминают росСМИ, абстракцией.

«Тот же „Сармат“ — это локализация производства тяжелой ракеты Р-36М с некоторой ее модернизацией: раньше она производилась в Украине. К тому же надо чем-то загружать заводы ГРЦ имени Макеева в Челябинской области и Красноярске. Чудес не бывает, и никакого супероружия у нас не существует», — отмечает Лузин.

Он считает, что вся эта «игра мускулами» рассчитана на внутренне потребление. А во внешнем мире никто буквально всю эту браваду не воспринимает.

Но иностранные дипломаты обращают внимание на сам факт такой бравады, потому что это риторика угроз.

«Если я вам на полном серьезе скажу, что я собрал дома миномет и этот миномет — против вас и вашей семьи, то вы, будучи здравомыслящим человеком и понимая, что миномета у меня быть не может, все равно будете всерьез воспринимать сам факт моих угроз и размышлять над ответными действиями: то ли санитаров вызвать, то ли полицию, то ли дать мне по лицу для профилактики, то ли не обращать внимания. Наверное, проконсультируетесь по этому вопросу с друзьями», — приводит пример эксперт, подчеркивая, что примерно так же в отношении путинской «научной фантастики» действует и Запад.

По его словам, и в самой России «патриотически настроенная публика» в этот бред не особо верит.

«Иначе не требовалось бы через ТАСС или „Звезду“ постоянно публиковать сообщения „анонимных источников в отрасли“ о том, что какой-нибудь „Посейдон“ вывели в море на испытания», — уточняет Лузин.

Как сообщали «ФАКТЫ», Павел Лузин высказал мнение о том, что в сфере обычных вооружений Россия никогда не сможет быть равной войскам НАТО, но по политической готовности применять военную силу Кремль превосходит Альянс. Москва стремится быть второй военной державой в мире, но не по количеству вооружений и войск, а по их качеству и возможностям их применения. Если Альянсу для проведения союзнической военной кампании нужны очень веские основания, то России для использования военной силы нужно только желание узкой группы лиц или даже одного человека в Кремле.

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