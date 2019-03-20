Мир

По вооружению Россия проигрывает НАТО, но у нее есть один важный ресурс, — военный эксперт

В сфере обычных вооружений Россия никогда не сможет быть равной войскам НАТО, но по политической готовности применять военную силу Кремль превосходит Альянс. Такое мнение в интервью российскому изданию Znak высказал эксперт в сфере международных отношений и международной безопасности Павел Лузин.

По его словам, Москва стремится быть второй военной державой в мире, но не по количеству вооружений и войск, а по их качеству и возможностям их применения.

Лузин отметил, что Альянсу для проведения союзнической военной кампании нужны очень веские основания. А России для использования военной силы нужно только желание узкой группы лиц или даже одного человека в Кремле.

«Это дает очень важный ресурс — время. Плюс, способность относительно быстро, в течение двух-четырех недель, развернуть боеспособный контингент в несколько десятков тысяч человек. То есть тоже временной ресурс», — уточнил эксперт.

Для затяжной войны у российской власти нет ни институциональных, ни интеллектуальных, ни моральных ресурсов.

По словам Лузина, в Кремле о большой и затяжной войне никто не помышляет. Россия может участвовать хоть в сотне кампаний, но только если в каждой будет задействовано всего лишь по несколько сотен военных и наемников. Если же кампания потребует развертывания большого контингента, то предел возможностей — это 80−100 тысяч человек.

Эксперт не исключил прямое столкновение России и НАТО, добавив, что в такой схватке буде важно, кто быстрее и гибче использует наличные ресурсы.

«Да, у стран НАТО ресурсов больше, но им нужно больше времени, чтобы согласовать и принять политическое решение и сконцентрировать силы на ответные действия. У России ресурсов меньше, но Кремль делает ставку на то, чтобы действовать быстро, неожиданно», — уточнил Лузин.

По мнению эксперта, российская власть свыклась с мыслью, что за свое сохранение надо быть готовой воевать. И в случае угрозы она может пойти на применение военной силы.

«Речь здесь не о России, не о нас с вами. Речь о нескольких тысячах человек (если вместе с членами семей), чье благополучие, а для некоторых и физическое существование, зависят о того, смогут ли эти люди оставаться в России властью», — резюмировал Лузин.

Напомним, Крым, который Россия аннексировала буквально за несколько дней, сейчас превращен в неприступную крепость. На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением.

Как писали «ФАКТЫ», страны Североатлантического альянса призвали Россию вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод.

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