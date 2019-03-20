Украина

Если в Верховной Раде нет большинства, значит, правительство управляет государством незаконно, по сути, узурпировав власть. Об этом заявил народный депутат и глава «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Рабинович в эфире украинского телевидения. Парламентарий также добавил, что провластные политики вместо того, чтобы бороться с коррупцией, ее возглавили и последние пять лет просто грабят страну.

«В парламентской коалиции нет 226 депутатов, она незаконна»

По словам Вадима Рабиновича, в Верховной Раде фактически нет правящей коалиции, поэтому нынешний Кабмин, который по Конституции должно формировать большинство, управляет государством незаконно. При этом народный депутат подчеркнул, что Киевский административный суд только на пятый год работы парламента обязал его объявить поименный состав правящей коалиции.

«Я еще раньше подавал бумагу спикеру Андрею Парубию с просьбой опубликовать список членов коалиции, тех, кто действительно составляет большинство. Он мне сказал, что у него нет таких полномочий. То есть глава Верховной Рады Украины не имеет полномочий, чтобы объявить тот состав коалиции, который нами правит. Это значит, что коалиции нет. И мы это прекрасно понимаем», — отметил политик.

Рабинович напомнил, что парламентская коалиция должна насчитывать минимум 226 народных депутатов. По словам политика, столько депутатов нынешняя коалиция сейчас собрать не сможет.

«Сейчас, когда суд обязал опубликовать этот список, мы с вами посмотрим на очень интересное развитие событий. Нужна коалиция из 226 народных депутатов, которые должны составить большинство. Но никто не может собрать этих 226 депутатов. Более того, коалицию уже покинуло немало нардепов. Страна незаконно управляется Кабмином, власть фактически узурпирована, но об этом все молчат!» — возмутился парламентарий.

Глава «Оппозиционной платформы — За життя» также добавил, что за узурпацию власти в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

«Я хочу напомнить, что это влечет за собой уголовную ответственность за захват власти. Если у так называемой коалиции нет большинства и они нас обманули, то с этим нужно будет разбираться», — считает политик.

«Нынешних судей уже не исправить, поэтому нужно дать людям право самим их выбирать»

Вадим Рабинович считает, что нынешних судей уже ничего не исправит, поэтому в Украине необходимо перейти к системе, при которой люди в областях, городах и селах будут сами выбирать их.

«Одна из самых губительных систем в Украине — судебная. Все прекрасно знают, что если в стране нет нормального суда, если человек не может защитить свой дом, свою булочную, свой маленький бизнес, то здесь не будет ничего хорошего. По моему мнению, нынешних судей уже ничего не исправит, поэтому мы предлагаем перейти к их выборности сверху донизу, как это было и есть в Соединенных Штатах Америки», — заявил парламентарий.

По мнению Рабиновича, необходимо, чтобы люди имели право самостоятельно выбирать судей в тех местах, где они живут. Кроме того, добавил политик, у граждан должно быть право также и отозвать судью, если он выносит несправедливые решения.

«Каждая область, каждый город, каждое село выбирают себе судей. Им помогают профессиональные юристы, которые непосредственно работают с законами. И самое главное, что люди имеют право отзыва судьи, если он выносит неправомерные решения», — подчеркнул нардеп.

«Нафтогаз» убивает перспективу Украины стать великой транзитной державой"

Решение НАК «Нафтогаз Украины» об отмене в 2020 году транзита газа через Украину убивает перспективу страны стать великой транзитной державой, заявил Вадим Рабинович. Парламентарий отметил, что такое решение принесет стране огромные убытки.

«Довели ситуацию с российским „Газпромом“ до того, что у нас не будет прокачки газа. А это, в самом лучшем случае, примерно минус пять миллиардов долларов в бюджете. Это значит, что доллар поднимется по отношению к гривне, цены вырастут, тарифы увеличатся», — сказал Вадим Рабинович.

Парламентарий подчеркнул, что отсутствие транзита газа через Украину противоречит интересам граждан страны.

«Вы убили возможность Украины стать великим транзитным государством. У страны должны быть интересы, связанные с ее гражданами, повышением жизненного уровня. А вы что делаете? Вы убиваете нашу возможность выживать!» — обратился к НАК «Нафтогаз» парламентарий.

По его мнению, решить проблему может смена правления «Нафтогаза» и прямые переговоры с российским «Газпромом».

«Необходимо немедленно уволить этих паразитов и приступить к прямым переговорам с „Газпромом“. Если мы не подпишем договор, у нас не будет ни газотранспортной трубы, ни транзита, ни денег, чтобы платить пенсионерам хотя бы минимальную пенсию!» — заявил народный депутат.

«Посол США публично подтвердила, что Украина управляется из-за рубежа»

По словам Вадима Рабиновича, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мэри Йованович публично подтвердила, что Украина находится под внешним управлением.

«Посол Соединенных Штатов высказалась о том, что нужно провести международный аудит в „Укроборонпроме“, сменить антикоррупционного прокурора (Назара Холодницкого. — Авт.) и так далее. Скажите, в какой колониальной стране было такое, чтобы иностранный посол давал команду убрать какого-нибудь прокурора? Я думаю, что госпожа посол сделала нам одолжение. Она еще раз, но теперь уже публично, не стесняясь, подтвердила, что Украина управляется из-за рубежа. Нам навязали долги, кабальные условия по всем вопросам. Что вам еще надо? Надо убрать Холодницкого? Он что, не выполняет указания из Вашингтонского обкома?» — возмутился политик.

Рабинович также добавил, что иностранные представители уже не первый раз вмешиваются во внутренние дела Украины и указывают, кого именно назначать на те или иные государственные посты.

«Нам подкидывают один-два миллиарда „помощи“, а за это мы должны отдать им свой лес, землю и вообще все, что можно придумать. А теперь они еще и будут назначать здесь министров здравоохранения, убирать прокуроров… Ну так признайте тогда нас уже своим Штатом! Или давайте потребуем от Трампа в Америке убрать кого-нибудь с должности. Что это будет? Они подумают, что у нас что-то не так с головой», — иронизирует политик.

Глава «Оппозиционной платформы — За життя» назвал подобные заявления дипломатов вмешательством во внутренние дела Украины.

«О каком достоинстве мы говорим, если иностранный посол рассказывает, как нам жить? Какое достоинство в том, что люди из-за рубежа к нам приезжают, сколачивают состояние и потом рассказывают у себя, как они были на заработках в колониальной Украине?» — говорит парламентарий.

«Правительству пора признать поражение в борьбе с коррупцией»

Вадим Рабинович также отметил, что нынешнее правительство провалило борьбу с коррупцией, но вместо того, чтобы честно это признать, продолжает и дальше грабить страну.

«Я считаю, что в Украине нужно бороться не с богатыми, а с бедностью, но закон о „налоге на роскошь“ поддерживаю. Он позволит хоть немного выровнять ситуацию. Но главная наша проблема, которая и спровоцировала такую ситуацию, — это коррупция. И я считаю, что правительство должно открыто признать поражение в борьбе с коррупцией. Это, пожалуй, самый главный итог правления нынешней власти», — заявил парламентарий.

Как говорит Рабинович, эффективность работы антикоррупционных органов в Украине сейчас стремится к нулю.

«В Украине создали много антикоррупционных органов, но их эффективность минимальна. За год они принесли в бюджет, как результат борьбы с коррупцией, всего семь тысяч долларов. И возникает вопрос: нужно ли нам на их работу выделять сотни миллионов долларов? Если даже западные партнеры, по инициативе которых эти НАБУ, САП, НАЗК созданы, ими недовольны», — отметил народный депутат.

«Чтобы построить великую Украину, нужно садиться за стол и договариваться»

Политик убежден: чтобы построить великую Украину, нужно даже вопреки своим личным предпочтениям садиться и договариваться со всеми ключевыми игроками.

«Люди потеряли надежду, и именно потому мы терпим то, что происходит в Украине. Но когда кто-то говорит о реванше, отвечаю: я считаю, что нашей стране больше реваншей не нужно. Мы больше не выдержим войны с очередными „попередниками“. Зачем нам это? Нам надо подвести итог. Я за то, чтобы перевернуть страницу — и начать строить Украину», — заявил парламентарий.

По мнению Рабиновича, нельзя допустить, чтобы страной продолжали править одни и те же люди.

«Я пока не могу убедить своих соратников, но хотел бы, чтобы в нашу партию вступил целый ряд ключевых людей из другого лагеря, которых я не люблю. Потому что для того чтобы сшить страну, нам надо переступить через себя. Нам надо садиться и разговаривать со всеми. Мы все дети одной страны, хотя и разные. Давайте вместе сядем, разберемся. Поймем, что у нас который год у власти одни и те же люди, и что эту ситуацию надо менять», — отметил политик.

Также Вадим Рабинович напомнил, что, несмотря на давление со стороны власти, он ни разу не пошел против своей совести и не нарушил данных избирателям обещаний.

«Я за четыре года ни разу не проголосовал вопреки своим предвыборным обещаниям. Я не сломался, хотя на меня завели 12 уголовных дел — все они закончились ничем. Теперь хотят закрыть мою передачу. Наверное, раз меня боятся, значит, понимают, что я опасен, что я действительно могу вылечить нашу страну. Я шел в политику только для того, чтобы Украина была великой. И я уверен, что знаю, как этого достичь», — подытожил Вадим Рабинович.



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