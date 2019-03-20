С Крещатика уберут все каштаны: чем заменят многолетний символ Киева

Украина

Символ Киева — каштаны — на Крещатике не приживаются, поэтому в ближайшее время их заменят платанами. Эти деревья, высаженные вдоль столичных дорог уже не выдерживают современных условиях города — загрязнения воздуха, потепления климата, размножения таких вредителей, как минирующая моль, с которой в Киеве запрещено бороться химическими средствами. А также соль, которая разрушает корневую систему любимых киевлянами деревьев. Об этом в интервью «Вечернем Киеву» рассказал заместитель генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Дмитрий Заруба.

Он отметил, что по результатам голосования по программе «Выбери дерево для Крещатика», большинство киевлян высказались за платан. Это дерево очень устойчиво к болезням, вредителям, городским условиям загазованности и другим вредным факторам. Платан имеет широкие листья, широкую крону, что будет создавать тень над пешеходной зоной и активно задерживать пыль и углерод от выхлопных газов. Это дерево не нуждается в регулярном поливе и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха.

По словам Зарубы, в следующем году планируется реконструкция Крещатика.

«Со своей стороны мы будем рекомендовать коммунальной корпорации „Киевавтодор“, которая является заказчиком работ, учесть пожелания киевлян относительно высадки платанов и продумать систему, при которой корни этих деревьев в дальнейшем бы не „поднимали“ дорожное покрытие», — сказал руководитель зеленстроя.

«Но Киев без каштанов не останется! Так, на столичных аллеях эти деревья заменят более устойчивые растения — платаны, катальпы, акации, клены и сакуры. В то же время, в парках и скверах каштаны не только останутся, но и будут высаживаться новые. Ведь с каштанами связана история Киева, поэтому нет смысла менять и искать новый зеленый символ столицы», — добавил Заруба.

Напомним, в центре Киева на Крещатике установлена скульптура одного из символов столицы — киевского торта. А первый памятник символу столицы — котлете по-киевски — открыли в феврале прошлого года. Мини-скульптура появилась в рамках проекта «Шукай».

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