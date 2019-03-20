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Грязь, лужи и горы мусора: в сети показали, в каких условиях тысячи людей пересекают линию разграничения на Донбассе (видео)
В сети появилось свежее видео с блокпоста боевиков «ДНР» «Горловка». Его выложил местный блогер с ником Михаил Светлов.
В кадре толпа пенсионеров пытается втиснуться в маленький автобус, после чего транспортное средство движется в сторону пропускного пункта. И уже там начинается самое интересное — боевики умышленно затягивают пропусные процедуры, чтобы создать как можно большую очередь на КПВВ.
«Такой длинной очереди я ещё не видел! Более тысячи — однозначно)) Туалеты, автобусная остановка синего цвета (указал на видео) и другие ориентиры напоминают мираж и где-то далеко впереди виднеются на горизонте! Очередь расположилась на левой обочине. Старики с трудом переходят по грязи и лужам, переступая колею, которая четко отпечаталась от колес автобусов», — пишет Михаил в описании к видео.
На этом фоне на КПВВ предприимчивые дончане предлагают добраться до Артемовска за заоблачную сумму в 400 гривен, а до линии соприкосновения — за 350 рублей.
В комментариях к видео украинцы предполагают, что такая ситуация устроена боевиками намеренно.
«Я думаю, это они специально делают, чтобы люди меньше ездили в «стан врага», — пишет один из них.
«Зато на плакатах написано о процветании ДНР», — отмечает другой.
«Это нужно показывать на всех российских телеканалах … взламывать и запускать вместо того бреда, что там показывают про счастливый русский мир, который они экспортируют на танках», — призвал пользователь с ником Юроп Укроп.
«Я вот что думаю: неужели наш Донецк принимал чемпионат Европы по футболу или все приснилось? Ведь люди эти как жили там, так и живут. Неужели они этого хотели? А может, это такой портал и существует еще один Донбасс?», — задалась вопросом Светлана Дмитренко.
Напомним, в марте в пунктах пропуска через линию разграничения на Донбассе участились смерти местных жителей.
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