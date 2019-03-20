Полицейские крышевали торговлю рыбой из зоны отчуждения ЧАЭС: СБУ провела спецоперацию (фото)

Происшествия

СБУ задержала руководителя одного из подразделений отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС Главного управления Национальной полиции в Киевской области, организовавшего незаконный вывоз рыбы с территории зоны радиоактивного загрязнения. При этом продукт не проходил обязательный дозиметрический контроль, для чего полицейский привлек сотрудников полиции охраны зоны загрязнения, проинформировали в пресс-службе СБУ.

Опасную для здоровья рыбу злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт «Дитятки» для продажи на территории региона.

По предварительным данным, ежедневная прибыль фигурантов дела составляла более 150 тысяч гривен.

На данный момент главному фигуранту объявлено о подозрении в совершении сразу нескольких преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются связи подозреваемого с другими должностными лицами в полиции.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали яркие фото диких животных в зоне отчуждения.

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