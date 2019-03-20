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В Дрогобыче начали записывать детей в школу с применением технологии Blockchain
Дрогобыч стал первым городом в Украине, где запись ребенка в среднюю школу будет осуществляться на основе технологии Blockchain. В настоящее время в городском совете проходит процедура публичного тестирования новой технологии, сообщил в комментарии Экономической правде руководитель проекта Станислав Гайдер.
По его словам, все заявки будут вноситься в базу данных, защищенную от фальсификации.
На данный момент в базу внесены все заявления на поступление в первые классы в 2019 году, поданные по состоянию на март (в апреле родители смогут вносить их и проверять самостоятельно).
А в апреле заработает аналогичная база по заявкам на поступление ребенка в детский сад.
Напомним, в сентябре 2018 года оказалось, что не все первоклассники обеспечены учебниками.
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