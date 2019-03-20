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В Киеве подожгли еще один магазин Roshen: видео с места ЧП
В Киеве зафиксирован очередной поджог магазина кондитерской корпорации «Рошен». На сей раз пострадал объект в районе Дарницкой площади. В сети появилось видео. Его разместил ресурс Информатор Киев
Стало известно, что в витрину бросили коктейль Молотова.
На место прибыли сотрудники ГСЧС, Национальной полиции и скорая помощь. Огонь не нанес сильного ущерба магазину, была повреждена только часть витрины площадью 2 кв. м.
Напомним, ранее магазин этой же кондитерской корпорации горел в центре Киева. Злоумышленник, задержанный за поджог, оказался членом радикальной экстремистской организации, которая планировала сорвать выборы. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
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