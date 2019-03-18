Происшествия

Стало известно, кто стоит за поджогами магазинов Roshen в Киеве (фото)

Злоумышленник, задержаный за поджог магазина Roshen на Крещатике, принадлежит к радикальной экстремистской организации, которая планировала сорвать выборы. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Целью этой оргизанизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним (задержанным. — Ред.) проводят первоочередные следственные действия», — цитирует Крищенко «Украинская правда».

По его словам, киевлянин является активным участником многочисленных уличных акций. Кроме того, правоохранители предполагают, что он причастен к еще одному поджогу магазина Roshen — вечером 17 марта.

Крищенко добавил, что руководитель организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, сейчас также задержан и находится в СИЗО.

Предположительно речь идет об организации «Белая балаклава», лидера которой Евгения Моринца задержали 18 февраля за призывы к свержению власти.

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