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Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский спринт на Кубке мира
В четверг, 21 марта, в норвежском Холменколлене женской спринтерской гонкой стартует заключительный девятый этап Кубка мира сезона-2018/2019.
На дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами в числе 107 спортсменок выйдут и семь украинок: Валя Семеренко (15-й стартовый номер), Анастасия Меркушина (25-й), Яна Бондарь (35-й), Вита Семеренко (38-й), Анна Кривонос (60-й), надежда Белкина (66-й) и Екатерина Бех (89-й).
Кубок мира (Холменколлен, Норвегия)
21 марта (четверг)
Спринт (женщины) 17:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
В прямой трансляции (без рекламы) женский спринт можно посмотреть по этой ссылке.
Добавлю, что перед заключительным этапом на вершине общего зачета Кубка мира двоевластие — у итальянок Доротеи Вирер и Лизы Витоцци по 852 очка. На третьей строчке расположилась норвежка Марте Олсбю Ройселанд, у которой 753 балла в активе. Среди украинок наивысшее место занимает Анастасия Меркушина (на фото) — у нашей соотечественницы 213 очков.
В пятницу, 22 марта, в Холменколлене пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная стала бронзовым призером в эстафете на чемпионате мира.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!