Виновницу смертельного ДТП в Полтаве оставили под ночным арестом (фото)

Общество

20 марта Полтавский апелляционный суд принял решение оставить под домашним арестом в ночное время (с 22:00 до 6:00) до 9 мая Наталью Саенко, которой предъявлено обвинение в совершении смертельного ДТП. Напомним, 6 ноября прошлого года, находясь за рулем собственного «Мерседеса», женщина сбила на пешеходном переходе в центре Полтавы 14-летнего Артема Левченко, который пересекал «зебру» на велосипеде.

Через два месяца от полученных тяжелых травм мальчик скончался, не приходя в сознание. И тогда выяснилось, что за это время следствие не велось, виновнице аварии не было даже предъявлено подозрение. Только благодаря давлению общественности в этом деле наметились подвижки. От расследования отстранили следователя и руководителя следственного отдела городского отдела полиции. По ним было назначено служебное расследование, о результатах которого, кстати, до сих пор нет официальной информации.

А Октябрьский районный суд Полтавы определил для Натальи Саенко меру пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей сроком на 60 суток. По истечении 2 месяцев тот же суд изменил меру пресечения подследственной на более мягкую — домашний арест с 22:00 до 6:00.

*Суд не увидел правонарушений со стороны следователя и подследственной

Отец погибшего, Олег Левченко, не согласившись с таким решением суда, подал апелляционную жалобу с требованием вернуть Саенко под круглосуточный домашний арест. Сегодня в качестве доказательства того, что подследственная нарушает условия меры пресечения, он предоставил суду ее фото на бизнес-мероприятии, проходившем в выставочном центре «КиевЭскпоПлаза» 13 марта. Фотографии он получил от анонима, который в курсе происходящих событий. Снимки тут же были выложены на Facebook и распространены в медиа. Родственники погибшего мальчика возмутились, что следователь Титаренко отпустил Саенко в Киев якобы на лечение (это единственная причина, по которой человек, находящийся под домашним арестом, может покидать пределы региона, в котором живет).

*Олег Левченко требовал изменить Саенко меру пресечения на круглосуточный домашний арест

Саенко не отрицала, что была на выставке, а ее адвокат Богдан Глядик сообщил, что она получила от следователя разрешение не только на медицинское обследование в столичной клинике «Борис», но и на рабочую поездку. И предоставил суду медицинскую справку из лечебного учреждения.

Суд не счел это нарушением и оставил Наталье Саенко определенную ранее меру пресечения, обязав ее, правда, сдать на время расследования заграничный паспорт.

«Моего ребенка нет в живых, а я должна еще что-то доказывать сейчас, — не удовлетворена принятым решением мама Артема, Наталья Левченко. — Саенко ведет обычный образ жизни, ездит на выставки, а суд не видит этого…»

Напомним, в начале февраля полтавская журналистка Нина Король, автор нескольких публикаций о трагической смерти 15-летнего Артема Левченко, обратилась в полицию с заявлением об угрозе, поступившей в ее адрес от неизвестного мужчины.

*Фото — полтавское интернет-издание «Зміст»



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