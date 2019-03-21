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Голая экскурсия: в Третьяковской галерея мужчина разделся перед посетителями (видео)
В Третьяковской галерее (Москва, Россия) вечером 20 марта один из посетителей разделся до нижнего белья и прошел в таком виде по нескольким залам. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время полиция разыскивает мужчину, который пришел в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, разделся догола перед картиной, после чего ушел. Полицию вызвали сотрудницы музея, но хулиган ушел быстро, и его не удалось задержать сразу», — сообщили агентству.
По словам источника, инцидент произошел в зале с картинами художника Михаила Врубеля, а именно около картины «Христос в Гефсиманском саду». Хулиган вошел в здание одетым, разделся до трусов, прошелся по нескольким залам и вышел на улицу. Уточняется, что тело мужчины было покрыто золотистой краской.
В пресс-службе музея пояснили, что это был «несанкционированный перформанс неких „современных художников“». По данным телеканала «360», сообщник раздевшегося мужчины повесил на стену свою картину.
Напомним, что это далеко не первый инцидент в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. 25 мая 2018 года мужчина повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 января уроженец Феодосии Денис Чуприков похитил картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Он подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея.
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