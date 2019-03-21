Мир

18 этажей из бруса и бассейн на крыше: построен самый высокий деревянный небоскреб в мире (фото, видео)

Специальный международный Совет по Высоким Зданиям и Городской Среде, рассматривающий особенные и уникальные проекты застройки в мире, сообщил о том, что отныне самым высоким небоскребом из дерева является торгово-жилой комплекс под названием Mjostarnet в Норвегии, расположившийся в городке Брумунддал. Об этом пишет Fainaidea.

Его высота 85,4 м, а общая жилая площадь составляет 11 300 кв. метров.

Конечно, по многим параметрам он уступает привычным небоскребам из бетона и кирпича, однако, по мнению специалистов, Mjøstårnet — настоящая веха в строительстве. Для сравнения, его деревянные «собратья» — австралийский 25 King в высоту всего 45, а канадский Brock Commons — 53 метра.

Само здание состоит из 18-ю этажей и около 11,3 тыс. м2 площади, включая в себя ресторан, отель, офисы и даже отдельный бассейн на крыше.

Первоначально планировалось возвести здание высотой 81 метр, однако позже было решено увеличить ее на 4,4 метра, поскольку подрядчик проекта Артур Бухардт, глава компании AB Invest заявил о намерении построить самое высокое деревянное здание в мире.

Mjøstårnet возведен в поселении Брумунддаль, известном в Норвегии, как центр лесной и деревообрабатывающей промышленности. Здание состоит из колонн, балок и поперечных конструкций из клееного бруса. Из него же изготовлены шахты лифтов, лестницы и межэтажные перекрытия. Официально Mjøstårnet был введен в эксплуатацию 15 марта.

Компания AB Invest, являющаяся главным и основным застройщиком, отметила в лице своего генерального директора Артура Букхардда, что изначально проект намеревался к воплощению несколько иным образом, однако конечный результат оказался намного более интересным и привлекательным для застройщика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», французский «спайдермэн» взобрался без страховки на 230-метровый небоскреб.

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