Скандал на крови: в Германии разоблачили международную допинговую сеть

Мир

В среду, 20 марта, прокурор Мюнхена Кай Гребер заявил о том, что следователями был установлен факт того, что врач Марк Ш. из немецкого города Эрфурт изымал и замораживал кровь спортсменов. Позже он переливал им ее снова, что могло улучшить их спортивные результаты во время соревнований, но не могло быть обнаружено при анализе мочи. Об этом сообщает DW со ссылкой на газету Bild.

За свои деяния врач получал вознаграждение в размере от четырех до 12 тысяч евро. Сообщается, что этой процедурой воспользовались спортсмены-представители пяти видов спорта, три из которых являются зимними, с ФРГ, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении, Южной Кореи и США.

Кроме врача, также были задержаны четыре человека, которые не являются спортсменами. В частности, 18 марта в Эрфурте арестовали человека, подозреваемого в перевозке крови и проведении переливаний. При этом подозреваемый не имел медицинского образования, а учился делать инъекции только на практике, сообщил Гребер.

Прокуроры не назвали имена подозреваемых спортсменов, большинство из которых являются мужчинами. Но раньше по этому же делу в Австрии были задержаны пять лыжников. По словам Гребера, с 2011 года процедуры по переливанию крови были проведены по крайней мере в 10 странах. Он отметил, что число случаев кровяного допинга в мире может быть трехзначным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года полиция Австрии начала следственные действия в отношении российских биатлонистов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене.

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