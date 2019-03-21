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«Брехня»: Леонтьев прокомментировал слухи о поисках суррогатной матери и уходе со сцены
Валерий Леонтьев отметил 70-летие в петербургском концертом зале вместе с любимыми зрителями. За несколько минут до начала шоу он пообщался с журналистами: рассказал о самочувствии и прокомментировал слухи о поиске суррогатной матери, пишет «Стархит».
«У вас новости прошлогодние какие-то. Брехня все это», — заявил Валерий Леонтьев.
Он также добавил, что в последние годы не очень любит дни рождения и юбилеи, а также повышенное внимание к себе, но юбилей не мог не отметь в любимом Петербурге в окружении преданных фанатов, которые принялись поздравлять именинника за несколько часов до шоу.
Все началось еще утром в отеле, где остановился певец — под окнами собралась толпа поклонников, скандировавшая имя своего кумира. Когда он вышел к машине, то получил подарки не только от фанатов, но и сотрудников отеля. После чего отправился готовиться к концерту в БКЗ «Октябрьский», в афише которого значилось «Я вернусь…».
После этой громкой фразы многие предположили, что Леонтьев решил взять паузу в карьере. Как оказалось, это не соответствует действительности, хотя Валерий Яковлевич признался, что «немного устал». Он даже пошутил, что утром ощущал себя на «все 120», потому что «много навалилось», а бывают дни, когда чувствует себя молодым.
«Я ничего не планирую пока: как позволит организм, какое будет душевное состояние. Хочу быть не только здоровым, но и в хорошей физической форме. Если душа не поет, то и тело не поможет», — признался Валерий Яковлевич.
В день рождения Леонтьев выложился по полной, отработав трехчасовой концерт, который включал все лучшие хиты: «Дельтаплан», «Маргарита», «Августин» и другие. Поздравили юбиляра и коллеги по цеху: Филипп Киркоров и Игорь Крутой прислали цветы и специальные поздравления.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне ряд СМИ сделали «подарок» Леонтьеву, опубликовав высказывания одного из его знакомых, Александра Богдановича, который рассказал о жизни юбиляра, в частности, отметил, что сейчас Валерий Яковлевич находится в поисках суррогатной матери, так как решил обзавестись потомством.
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