Спорт

Ястремская стартовала на турнире в Майами с победы над россиянкой (видео)

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (37-я позиция в мировом женском рейтинге) успешно начала свое выступление на представительном турнире в Майами с призовым фондом более 9 миллионов долларов.

В первом раунде наша соотечественница встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (57-я). Ранее теннисистки уже трижды пересекались на кортах, и преимущество было на стороне Ястремской: украинка победила в двух матчах — в январе 2018-го в Санкт-Петербурге (4:6, 6:3, 6:2) и в июне того же года в британском Илкли (6:4, 6:3), в активе Александровой лишь был выигрыш в июле 2018-го в Будапеште (6:2, 2:6, 6:4).

На этот раз поединок, который должен был состояться еще во вторник, но был перенесен из-за ливня, не прекращавшегося в Майами весь день, сложился успешно для нашей соотечественницы. Теннисистки провели на корте 67 минут, за которые Даяна успела взять пять геймов на подачах соперницы (при этом на своих отдав лишь два) и завершила матч в свою пользу — 6:3, 6:2.

За преодоление стартового раунда Даяна, одержавшая первую в карьере победу на турнирах серии Premier Mandatory, заработала 16 425 долларов призовых и во втором круге встретится с австралийкой Эшли Барти (11-я).

Добавлю, что другая украинка Катерина Козлова (101-я) не смогла преодолеть квалификацию турнира — в решающем матче за выход в основную сетку Катерина уступила Монике Никулеску из Румынии (138-я) — 2:6, 4:6. Еще две наши соотечественницы, Элина Свитолина (5-я) и Леся Цуренко (28-я) начнут свое выступление со второго раунда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лучших теннисистов мира приютил в Майами бездомного щенка.

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