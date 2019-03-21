Наука и технологии

В честь Баха Google создал интеративный дудл, который учит пользователей писать музыку

Google создал новый интерактивный дудл, посвященный дню рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха (отмечается 21 марта). Пользователь сможет ощутить и себя композитором, самостоятельно нанеся несколько нот на нотный стан, после чего они превратятся в мелодию в стилистике хоралов композитора. В основе дудла впервые положен алгоритм машинного обучения, который создали по произведениям Баха, сообщает The Verge.

Также пользователям доступна небольшая «пасхалка»: нажав на специальный рычажок, получившуюся мелодию можно стилизовать под музыку 80-х.

Дудл будет доступен на стартовой странице и 22 марта.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о дудле, созданном к популярному в мире празднику — Дню Святого Патрика.



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