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- 10:14 На Львовщине во время учебных стрельб ранен школьник
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На Львовщине во время учебных стрельб ранен школьник
В городе Буск Львовской области в четверг, 20 марта, в одной из школ произошел несчастный случай с учащимся. Ранение глаза вследствие рикошета пули из пневматического ружья получил старшеклассник Ожидовской школы во время учебных стрельб. Инцидент произошел во время сборов учеников школ района на базе Бусской школы № 2, сообщает издание «Буськ онлайн».
Выясняется, почему стрельбы были организованы без надлежащей технической подготовки и почему они не проходили в тире на базе Бусской ДЮСШ.
В свою очередь издание zaxid.net сообщает, что это были соревнования команд юных полицейских, а старшеклассник не пострадал, так как пуля якобы была резиновой. Тем не менее полиция проводит проверку инцидента.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России школьник устроил стрельбу по сверстникам. Инцидент произошел 4 марта в школе станицы Ахтанизовская Краснодарского края РФ. 14-летний подросток потребовал «дань» у учеников, а когда те отказались платить, открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали пятеро школьников.
А в январе в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края РФ ученик 9-го класса, вооруженный охотничьим ружьем, пытался устроить бойню в школе.
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