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Двукратный чемпион UFC дисквалифицирован на год
33-летний боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Ти Джей Диллашоу (16 побед, 4 поражения) отстранен Атлетической комиссией Невады от участия в официальных соревнованиях на год из-за проваленного допинг-теста.
«USADA и Атлетическая комиссия штата Невада сообщили мне о следах запрещенного препарата в допинг-пробе с последнего боя. Сложно подобрать слова, как я разочарован, но знайте, что я и моя команда делаем все возможное, чтобы понять, как это произошло и как разрешить эту ситуацию как можно быстрее. Из уважения к дивизиону я уже сообщил UFC о том, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула, пока буду заниматься этим вопросом. Заранее благодарю всех за поддержку», — оставил Диллашоу запись на своей странице в Instagram.
Кроме отстранения, также двукратный чемпион UFC в легчайшей весовой категории заплатит штраф в размере 10 тысяч долларов. Срок дисквалификации берет отсчет от дня проваленного допинг-теста — 19 января 2019 года, когда Диллашоу проиграл нокаутом своему соотечественнику Генри Сехудо.
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