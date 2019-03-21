Украина

Аваков не уверен, что украинские водители готовы к "ужасным штрафам" после запуска системы видеофиксации

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск роботы на всех дорогах системы видеофиксации нарушений скоростного режима и правил дорожного движения.

По его словам, для этого необходимо принять постановление правительства и поправку в действующее законодательство.

Камеры планируется задействовать поэтапно — сначала их будет 30, затем 50, а потом — 150. Всего же на дорогах Украины планируется установить до тысячи камер видеофиксации.

«Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению», — признался министр.

Напомним, с 8 октября 2018 года на дорогах Украины появились радары TruCam. На данный момент установлено 25−26 таких устройств. За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 гривен, а более чем на 50 км/ч — 510 гривен. Вместе с тем в феврале Краматорский городской суд Донецкой области отменил штраф, наложенный на водителя за превышения скорости, признав TruCam незаконным.

Эксклюзивный материал некоторых правовых моментах, связанных с использованием лазерного радара на украинских дорогах, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зафиксированные прибором TruCAM нарушения можно оспорить в суде: что надо знать».



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