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Украина для России — мешок с песком. А с мешками не договариваются, — журналист
Перед президентскими выборами политики и политологи то и дело называют как фамилии претендентов на украинскую булаву, которым удастся договориться с Путиным и закончить войну, так и тех, кого российский диктатор в качестве переговорщика не воспримет. Хоть все эти предположения наивны, считает журналист Аркадий Бабченко, рассказавший в соцсети, в каком качестве Украину воспринимает наш северный сосед. Аркадий родом оттуда — ему можно поверить.
«Когда говорят, что России нужна договороспособная Украина и там ждут смены власти на более податливую — это не так, — пишет Аркадий Бабченко в Facebook. — России не нужна никакая Украина — ни договороспособная, ни недоговороспособная. России нужно, чтобы Украины не было.
Более того, такого государства, как суверенная независимая Украина, в мировоззрении Кремля не существует уже сейчас. Его и никогда не существовало. Вообще. В принципе. В понимании Кремля, Украина — это не равноправный сосед, партнер, сотрудник. В понимании Кремля, Украина — это мешок с песком. Которым Московия по периметру обкладывает свой бруствер от проклятого НАТО.
Когда говорят, что Россия воюет не с Украиной, а с Америкой, я полностью согласен с этим высказыванием. Все бывшие республики бывшего СССР в миростроении Москвы — не субъектны. С их точки зрения это подбрюшья, подвзошья, поджопья самой великой и самой прекрасной страны, призванные служить только одной цели — быть буферной зоной между вражинами и Метрополией.
И сейчас проклятая НАТА у них этот мешок пытается украсть. И перетянуть в свой окоп. А они всего лишь хотят его вернуть и положить обратно. Это же наше! Вы у нас отобрали! И они искренне не понимают, в чем их обвиняет весь остальной мир.
Еще раз — Украина для них не братья, даже не младшие, не соседи и уж тем более не равноправные партнеры.
Украина для них — мешок с песком.
А с мешками не договариваются.
И чем быстрее мы это поймем, тем больше у нее шансов на сохранение", — уверен журналист.
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Полный текст интервью читайте в статье «ФАКТОВ» «Россией правит „вор в законе“, если его убрать, начнется война».
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