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Украина для России — мешок с песком. А с мешками не договариваются, — журналист

Перед президентскими выборами политики и политологи то и дело называют как фамилии претендентов на украинскую булаву, которым удастся договориться с Путиным и закончить войну, так и тех, кого российский диктатор в качестве переговорщика не воспримет. Хоть все эти предположения наивны, считает журналист Аркадий Бабченко, рассказавший в соцсети, в каком качестве Украину воспринимает наш северный сосед. Аркадий родом оттуда — ему можно поверить.

«Когда говорят, что России нужна договороспособная Украина и там ждут смены власти на более податливую — это не так, — пишет Аркадий Бабченко в Facebook. — России не нужна никакая Украина — ни договороспособная, ни недоговороспособная. России нужно, чтобы Украины не было.

Более того, такого государства, как суверенная независимая Украина, в мировоззрении Кремля не существует уже сейчас. Его и никогда не существовало. Вообще. В принципе. В понимании Кремля, Украина — это не равноправный сосед, партнер, сотрудник. В понимании Кремля, Украина — это мешок с песком. Которым Московия по периметру обкладывает свой бруствер от проклятого НАТО.

Когда говорят, что Россия воюет не с Украиной, а с Америкой, я полностью согласен с этим высказыванием. Все бывшие республики бывшего СССР в миростроении Москвы — не субъектны. С их точки зрения это подбрюшья, подвзошья, поджопья самой великой и самой прекрасной страны, призванные служить только одной цели — быть буферной зоной между вражинами и Метрополией.

И сейчас проклятая НАТА у них этот мешок пытается украсть. И перетянуть в свой окоп. А они всего лишь хотят его вернуть и положить обратно. Это же наше! Вы у нас отобрали! И они искренне не понимают, в чем их обвиняет весь остальной мир.

Еще раз — Украина для них не братья, даже не младшие, не соседи и уж тем более не равноправные партнеры.

Украина для них — мешок с песком.

А с мешками не договариваются.

И чем быстрее мы это поймем, тем больше у нее шансов на сохранение", — уверен журналист.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТОВ» российский социолог Игорь Эйдман, который считается крупнейшим исследователем идеологии путинизма, объяснил, почему считает ее близкой к фашизму.

Полный текст интервью читайте в статье «ФАКТОВ» «Россией правит „вор в законе“, если его убрать, начнется война».

В то же время Мустафа Джемилев, многолетний председатель Меджлиса крымскотатарского народа, уверен, что путинский режим по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский.

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