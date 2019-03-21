Звезды шоу-бизнеса прощаются с Юлией Началовой: в Москве началась траурная церемония (фото)

Шоу-бизнес

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началась церемония прощания с внезапно умершей на 38-м году жизни певицы Юлии Началовой. По просьбе родственников покойной певицы церемонию сделали закрытой, журналистов не пускают. Подробности церемонии сообщает МК с места событий.

Чтобы проститься с артисткой, первые поклонники начали приезжать с восьми утра. Постепенно подъезжают и коллеги Юлии по шоу-бизнесу — Александр Панайотов, Ольга Кормухина, солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.



*Александр Панайотов



*Ольга Кормухина

Приехал бизнесмен Алимжан Токтахунов («Тайванчик»).

«Я запомнил ее красавицей, хорошей девочкой, мы часто общались. Последний раз были вместе на концерте, я видел, как ей было тяжело, она уже была сильно больная. Я спросил, что с ней и она сказала: „Алик, у меня такая болезнь — подагра…“ Мне было неловко расспрашиваться, но я заметил, что на ней были тапочки. Но она и вида не подавала! Все спрашивают, могли ли усугубить ситуацию ее отношения с этим хоккеистом… Думаю, вряд ли… Кто бы дал ее в обиду? У неё нормальный муж был нормальный парень Алдонин. Долги? 29 миллионов — не такая уж чудовищная сумма, думаю, родители погасят, друзья соберут, если будет надо, поможем, Насколько была смертельной ее болезнь — не знаю, что спровоцировало, может, простыла. Виделись месяц назад, вида не подавала, была весёлая, но в тапочках. Я спросил, она сказала вот так и так, Алимжан», — поделился с журналистами Токтахунов.



*Кирилл Андреев



*Анастасия Стоцкая



*Влад Топалов

Также приехали солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, Эдгар Запашный, Ирина Салтыкова, Илона Броневицкая, Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, актер Михаил Щербаков и другие. Большинство игнорируют представителей СМИ, отказываясь давать комментарии. Исключение сделала пресс-секретарь Началовой Анна Исаева.

«Откликнулись на трагедию все. Приезжают люди из Воронежа, их много. Там Началова родилась. Приехали Учителя Юли, сокурсники ее, здесь все. Прощание будет три часа. Юля была бы рада, если бы знала, сколько пришло людей. Мы подали документы на звание заслуженной артистки. Мы не успели. Может ей дадут посмертно звание, мы были бы рады. Хотели бы обратится с такой просьбой в ведомство, которое этим занимается. В прощальном зале сейчас много людей, юля как принцесса, вся в былых цветах. Дочка присутствует. Как она себя чувствует, отвечать не стану — это нелепый вопрос. Мы близкие люди, ей было 19 лет, когда познакомились. Я пиарила ее свадьбу, с тех пор и дружу с ней. Юля всегда работала на износ. Сейчас много нападок, прошу уважать артистов. Мне она никогда не жаловалась, хотя мы близкие люди. Насчёт того, что у неё была онкология — это ложь. Он неправильно понял Юлю. Такого диагноза нет. Проводили вскрытия, рака нет. Причина сепсис — она не пережила вторую волну сепсиса. Она мне сказала можно сказать завещала чтобы взяла оборону на себя (плачет). Перед смертью я ее слышала, она просила меня помочь в одном вопросе, я обязательно ей помогу», — сказала Исаева.

Привезли венки от Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других звезд шоу-бизнеса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что отец Юлии Началовой Виктор Васильевич рассказал, что убило певицу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter