Отец Юлии Началовой рассказал, что убило певицу

Шоу-бизнес

Смерть 38-летней российской певицы Юлии Началовой вызвала шок не только у ее родных и близких, но и многотысячной армии поклонников. Невозможно поверить в то, что молодой, красивой и талантливой артистки больше нет. Ведь еще за неделю до смерти она, веселая и улыбчивая, принимала участие в телешоу «Один в один», пела, танцевала и поддерживала коллег. Однако, как теперь отмечают родные и близкие знакомые певицы, тревожные звоночки были заметны.

Главной причиной внезапной смерти стала, казалось бы, пустяковая ранка на большом пальце ноги. Юлия сама обрабатывала стертое место, терпела ужасную боль, надевая туфли на высоких каблуках. В больницу она обратилась уже слишком поздно, когда началось заражение крови. Об этом рассказал отец Юлии Виктор Началов, который с раннего детства помогал дочери в звездной карьере, писал для нее песни и занимался продюсированием.

По его словам, дочь скончалась из-за второй волны абсцесса. Несмотря на то, что семье очень трудно справиться с горем, Виктор Васильевич все же ответил на вопросы журналистов, чтобы избежать домыслов. Он сказал, что врачи делали все возможное, чтобы спасти Юлию, но абсцесс был такой сильный, что сердце артистки не выдержало.

«Произошел сильнейший абсцесс — заражение крови, и сердце не справилось. Дело не во врачах. Слишком поздно, конечно, обратились. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить. А потом уже, когда нога стала опухать и покраснела, вызвали скорую», — рассказал Виктор «Комсомольской правде».

Он также опроверг информацию о том, что у Юли была волчанка, и подтвердил, что дочь страдала от подагры, в последнее время уровень сахара в крови резко подскочил, но его удалось стабилизировать.

«В больнице ей сделали операцию на ноге. И не такая сложная операция — разрезали ногу, почистили. После операции она бодрая была, веселая. Смотрю — она всем уже эсэмэски шлет, улыбается. Она еще пошутила: «Папа, не переживай, петь буду».

В общем, ногу почистили, думаю, через пару дней пойдем домой. А уже абсцесс пошел — заражение крови. Ночью скорее в другую больницу ее перевезли, где аппаратура лучше. После первого удара она справилась, а второго не выдержала. Несколько волн идет при абсцессе. И вторая волна ее добила. Сердце не выдержало… Поздно обратилась. Нельзя заниматься самолечением", — сказал Виктор.

Он предположил, что проблемы со здоровьем Юлии, подагра, возникли из-за ее стремительного похудения и анорексии. Певица активно начала худеть еще в 20-летнем возрасте. Первому мужу Началовой, солисту группы «Премьер-министр» Дмитрию Ланскому, нравились очень худые девушки, и Юля села на жесткую диету, отказывалась от пищи и принимала специальные таблетки для снижения веса. Она весила всего 42 килограмма. Однажды певица просто не смогла подняться с постели, врачи диагностировали анорексию. Она вызвала нарушение обмена веществ и подагру, при которой происходят отложение мочевой кислоты и деформация суставов.

Возникающие шишки на руках Юля прятала под элегантными перчатками. Отказаться от каблуков она не могла, и на съемках терпела адскую боль, но всегда выступала в туфлях на высоких каблуках.

Певец Сергей Пенкин рассказал КП, что несколько недель назад Юля пришла на съемки «Один в один» в сопровождении мужчины и женщины, которую певица называла нянечкой.

«И я вижу — Юля сидит на диване. А ее нянечка стала надевать ей туфли на шпильках. Юля откинулась, слезы выступили: „Ой, ой, больно!“ То есть даже еще не встала, просто надеть туфли было больно. У нее были шишки на ногах, сложно подобрать обувь. Она в мягких тапочках ходила. Я говорю: „Юль, что ты мучаешься? Ты в черном комбинезоне, и у тебя отличные тапочки, черные, симпатичные. Оставайся в них“. Она послушалась и вышла на запись программы в тапочках», — рассказал Пенкин.

А подопечный Началовой в шоу «Один в один» Егор Иващенко сообщил сенсационную новость — якобы за месяц до смерти Юля победила рак. Ведущий МузТВ говорит, что за время работы в проекте они с Юлей стали близкими друзьями, и она раскрыла ему свой секрет.

«Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать. Даже родителям не всегда расскажешь. Юля говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации. Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание — лимфому, — сказал КП Егор Иващенко.



Шоумен добавил, что, со слов певицы, врачи диагностировали лимфому на ранних стадиях, поэтому Юлия Началова справилась с ней достаточно быстро.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. У нее осталась 12-летняя дочь Вера, которой придется судиться за квартиру в Москве. Певица трижды была замужем. Ее первый муж — солист группы «Премьер-Министр» Дмитрий Ланской. Во второй раз она вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина, с которым прожила в браке с 2006 по 2011 годы и родила дочь Веру. Третьем избранником стал хоккеист Александр Фролов (2011−2016). В последнее время Юлия встречалась с Вячеславом Кудрей, который тяжело переживает утрату любимой.

Как ранее писали «ФАКТЫ», похороны певицы состоятся 21 марта.

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