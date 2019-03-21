Украинцев обворовывают, прикрываясь экономическим кризисом, — Рабинович

Украина

У нас в стране нет экономического кризиса, власть просто ворует наши деньги. Об этом в прямом эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина» рассказал народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович.

«Дорогие украинцы, у нас нет в стране экономического кризиса. Власть просто ворует ваши деньги. Это формула того, что происходит в стране», — считает оппозиционный нардеп.

По словам Рабиновича, если управленцы перестанут воровать, то у нашей страны будет достаточно денег, чтобы жить без кредитов МВФ.

«80 миллиардов долларов получила Польша от МВФ только на начальном этапе, чтобы подняться на ноги (речь о том, что фонд в начале 90-х прошлого века списал долги Польши в общей сложности на 30 млрд. долларов. — Авт.). А нам МВФ дает 3 миллиарда долларов и требуют вырубить лес, поднять тарифы, поднять пенсионный возраст. А может, нам не нужны их 3 млрд? Если сложить суммы, которые фигурируют в открытых расследованиях по воровству чиновников, то нам не нужны никакие кредиты! У нас и так много денег, надо их просто не красть», — заявил народный депутат.

По словам главы «Оппозиционной платформы — За життя», Украине для процветания требуется стратегия развития.

«Нам нужно понять, чего мы хотим, какую страну мы строим. Я всегда говорю, что даже сарай без плана не строят. Нужно обратиться к народу, как это положено по Конституции, и спросить: что мы строим? Мы, например, предлагаем строить нейтральную, независимую, внеблоковую страну по типу Швейцарии в Восточной Европе. У вас есть другие предложения? Давайте выслушаем народ», — говорит Вадим Рабинович.

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