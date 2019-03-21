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Сразу несколько сценариев: Кремль думает, как сохранить Путина при власти
В Кремле рассматривают несколько сценариев сохранения власти Владимиром Путиным после истечения срока его президентства в 2024 году. Один из них предполагает создание единого государства с Белоруссией. Об этом пишет Bloomberg.
Сразу три источника агентства, близкие к Кремлю, утверждают, что представители российской элиты настаивают на том, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше, и самым простым им видится идея с созданием Союзного государства с Белоруссией.
Другой сценарий основан на свежем примере Казахстана — Путин передаст ключевые президентские полномочия Совету безопасности или Государственному совету, которые сам и возглавит. Существенным отличием от Казахстана Bloomberg видит в том, что в передаче власти вряд ли будут участвовать дочери Путина, тогда как в Казахстане старшая дочь Нурсултана Назарбаева возглавила сенат страны на следующий день после его отставки.
Третий вариант рассматривается как резервный — это прямая аналогия с 2008 годом, когда Путин стал премьер-министром России, а президентом — Дмитрий Медведев.
Напомним, известный российский социолог Игорь Эйдман в интервью «ФАКТАМ» объяснил, почему в случае остранения Путина от власти в России начнется война.
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