Мир

Туристка на Бали едва не рассталась с жизнью ради эффектного фото (видео)

Некая туристка решила сделать эффектную фотосессию на островке Нуса-Лембонган близ острова Бали в одноименной индонезийской провинции. Девушка отправилась в место, известное, как «Слеза дьявола»: здесь волны океана налетают на скалы и разбиваются, красиво устремляясь вверх фонтанами брызг.

Улыбающаяся туристка раскинула руки в стороны, ожидая, когда ее снимет бойфренд.

Внезапно, как пишет Daily Mail, на нее обрушилась гигантская волна, накрывшая «модель» с головой. На снятом кем-то из стоявших рядом видео слышны крики ужаса зрителей.

На следующих кадрах видно, что уже не улыбающаяся мокрая девушка сидит на стуле, а ее кавалер промывает водой раны, которые она получила при ударах об скалу.

«Страшно, но люди не понимают, насколько мощным может быть океан», «Она еще легко отделалась, все могло кончиться намного хуже», — писали комментаторы в соцсетях.

Власти острова предупреждают туристов, чтобы они не рисковали своими жизнями, подходя так близко к воде. «Вы все еще будете великолепно выглядеть в 20 метрах от края», — говорится в заявлении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что двое россиян убиты полицией после ограбления пункта обмена валют на Бали.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter