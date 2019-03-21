Происшествия

Киргиз с фальшивой валютой пытался сбежать от пограничников в киевском аэропорту

В четверг, 21 марта, в аэропорту «Борисполь» произошло ЧП с иностранцем, который прилетел в Украину с поддельной валютой.

Ранее сообщалось, что гражданин Грузии пытался вывезти из нашей страны старинные монеты.

О нештатной ситуации сообщили в контрольно-пропускном пункте «Киев», передает «УНН». Около восьми часов утра в пункт пропуска «Борисполь» рейсом из Стамбула прилетел гражданин Кыргызстана. Во время прохождения процедуры таможенного контроля он попытался убежать за пределы пункта пропуска.

Группа реагирования охранников границы, поднятая по тревоге, задержала беглеца. В зоне таможенного контроля выяснилось, что у иностранца, 1983 года рождения, была с собой поддельная валюта — 900 долларов США, 15 тысяч евро и 3,7 тысячи турецких лир.

В ходе опроса гражданин признался, что поддельную валюту приобрел в Стамбуле у своего знакомого. А в Украину направлялся с целью покупки автомобиля.

Иностранца задержали, поддельную валюту изъяли и направили на экспертное исследование.

Как сообщали «ФАКТЫ», двое киевлян обменивали через банковские терминалы фальшивые доллары на настоящие гривни. А в Тернополе сотрудники СБУ задержали фальшивомонетчиков, успевших напечатать более 6 млн долларов.

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