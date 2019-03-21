- 16:49 Бойня в Керчи ничему не научила: в сети показали свежий пример победобесия в Крыму
- 16:46 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 16:44 Где в Киеве 22–31 марта можно бесплатно сделать флюорографию: названы адреса
- 16:44 В Ираке затонул паром: десятки погибших
- 16:39 Не на ту напал: пассажирка маршрутки дала жесткий отпор карманнику
- 16:33 Боевики усилили давление на избирателей с оккупированного Донбасса
- 16:26 В Ираке родился ребенок без носа
- 16:22 В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода
- 16:21 Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский спринт на Кубке мира
- 16:20 Конкуренция значительно изменила энергетический рынок, — СМИ
Конкуренция значительно изменила энергетический рынок, — СМИ
Доля поставщиков по свободным ценам в структуре продаж электроэнергии в январе составила около 52% (объем продаж — 5,8 млрд кВт-ч), доля поставщиков универсальной услуги — 46% (5,2 млрд кВт-ч). Об этом свидетельствуют данные мониторинга Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает энергетический портал «Энергореформа».
Таким образом, структура закупки электроэнергии на оптовом рынке после открытия розничного сегмента существенно изменилась: до 2019 года доля «независимых» поставщиков (компаний, поставляющих электроэнергию по нерегулируемому тарифу) составляла около 10%.
Доля госпредприятия «Укринтреэнерго» (поставщика «последней надежды», ППН) в январе составила 2,8% (320 млн кВт-ч).
Уровень расчетов поставщиков по свободным ценам — 99,8%, поставщиков универсальных услуг (ПУУ) — 31,2%, ППН — 26,7%. В структуре поставок ПУУ в январе население составляло 67%.
По словам первого заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александра Домбровского, в январе 2019 года на розничном рынке электроэнергии появились 302 поставщика электроэнергии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом «О рынке электроэнергии», принятом в 2017 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...