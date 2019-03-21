Конкуренция значительно изменила энергетический рынок, — СМИ

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Доля поставщиков по свободным ценам в структуре продаж электроэнергии в январе составила около 52% (объем продаж — 5,8 млрд кВт-ч), доля поставщиков универсальной услуги — 46% (5,2 млрд кВт-ч). Об этом свидетельствуют данные мониторинга Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает энергетический портал «Энергореформа».

Таким образом, структура закупки электроэнергии на оптовом рынке после открытия розничного сегмента существенно изменилась: до 2019 года доля «независимых» поставщиков (компаний, поставляющих электроэнергию по нерегулируемому тарифу) составляла около 10%.

Доля госпредприятия «Укринтреэнерго» (поставщика «последней надежды», ППН) в январе составила 2,8% (320 млн кВт-ч).

Уровень расчетов поставщиков по свободным ценам — 99,8%, поставщиков универсальных услуг (ПУУ) — 31,2%, ППН — 26,7%. В структуре поставок ПУУ в январе население составляло 67%.

По словам первого заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александра Домбровского, в январе 2019 года на розничном рынке электроэнергии появились 302 поставщика электроэнергии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом «О рынке электроэнергии», принятом в 2017 году.

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