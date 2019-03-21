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В Ираке затонул паром: десятки погибших (видео)
На севере Ирака в туристическом комплексе близ города Мосул перевернулся и затонул пассажирский паром. Как сообщает Al Jazeera, погибли по меньшей мере 60 человек. Всего на борту было более 170 пассажиров, в том числе много детей, которые вместе с родителями праздновали Навруз — приход весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
По предварительным данным причиной трагедии стал перегруз и повышение уровня воды в реке Тигр из-за открытых шлюзов.
21 марта 2019 г.
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