В Ираке затонул паром: десятки погибших (видео)

Мир

На севере Ирака в туристическом комплексе близ города Мосул перевернулся и затонул пассажирский паром. Как сообщает Al Jazeera, погибли по меньшей мере 60 человек. Всего на борту было более 170 пассажиров, в том числе много детей, которые вместе с родителями праздновали Навруз — приход весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

По предварительным данным причиной трагедии стал перегруз и повышение уровня воды в реке Тигр из-за открытых шлюзов.