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В Ираке затонул паром: десятки погибших (видео)

16:44 21 марта 2019 60
Карта Ирака
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На севере Ирака в туристическом комплексе близ города Мосул перевернулся и затонул пассажирский паром. Как сообщает Al Jazeera, погибли по меньшей мере 60 человек. Всего на борту было более 170 пассажиров, в том числе много детей, которые вместе с родителями праздновали Навруз — приход весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

По предварительным данным причиной трагедии стал перегруз и повышение уровня воды в реке Тигр из-за открытых шлюзов.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Не предназначен для таких «путешествий»: названа причина крушения судна с украинцами у берегов Турции.

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