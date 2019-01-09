Украина

Не предназначен для таких "путешествий": названа причина крушения судна с украинцами у берегов Турции

Эксперты считают самой вероятной причиной аварии корабля «Волго-Балт-214» непогоду и неисправность устаревшего судна. По их словам, для длительного путешествия в бурном море этот корабль предназначен не был.

«Это судно река-море. То есть по идее, у него район плавания — это речная акватория и небольшое расстояние от берега. Этому судну 40 лет, оно 1978 года. Старые суда, ужасное техническое состояние, перегруженность или недогруз. В результате — в сложных погодных условиях эти суда могут просто раскалываться пополам», — пояснил руководитель проекта «Фонд помощи морякам „Ассоль“» Андрей Шевченко, сообщает ТСН.

Как писали «ФАКТЫ», 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, включая четверых украинцев. Семь человек спаслись.

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