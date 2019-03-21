Можно легко избавиться от лишнего веса и вредных привычек: что принесет наступивший год Лани

Стиль жизни

После календарного и китайского нас ждет еще один Новый год — зороастрийский. Он продлится с 21 марта 2019-го по 21 марта 2020 года и пройдет под знаком Лани. О том, каким будет этот год и что он принесет, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Год Лани приходит к нам раз в тридцать два года, — говорит Валентина. — В ХХ веке под этим тотемом прошли 1923-й, 1955-й и 1987 годы. Теперь вот 2019-й, а следующим будет 2051-й. Если говорить об общих характеристиках года Лани, то нужно отметить, что сущность этого тотема женская — ему соответствует фиолетовый цвет и покровительствует Арта, которая является олицетворением правды.

— Лань — очень красивое животное.

— Согласна. Натура Лани — утонченная и трепетная. Она артистична, изящна и грациозна, что говорит о том, что в этом году рождаются одаренные многими талантами люди — актеры, танцоры, музыканты, поэты, художники. Думаю, это стоит учесть тем, кто в этом году ждет ребенка: они имеют возможность заранее подготовиться к тому, что их дочь или сын может родиться гением. Как и к тому, что за дарование ребенка придется побороться. Люди, появившиеся на свет в год Лани, из тех, про которых говорят: он зарывает свой талант в землю: такие самородки реализовываются процентов на двадцать пять, не больше. Есть замечательная мудрость о том, что посредственность всего добьется сама, а вот таланту надо помогать — похоже, она придумана о людях, рожденных в год Лани, поскольку они начисто лишены пробивных качеств.

— Какие они по характеру?

— Лань очень тонкокожа, ранима, застенчива и нерешительна, из-за чего часто ставит доверившихся ей людей в неловкое положение: она может пообещать и не сделать, назначить свидание и не прийти на него. Еще одно неоднозначное качество Лани заключается в том, что она больше всего на свете любит своих детей, но при этом является для них плохой матерью: она растит их оранжерейными цветами, охраняя от любых житейских бурь и невзгод. В результате дети вырастают неприспособленными к жизненным испытаниям, они не могут постоять за себя, как, впрочем, и их мать.

— Что может принести год Лани человечеству?

— Сначала о хорошем. Год Лани — это прежде всего точка отсчета, с которой начинается движение от плохого к хорошему. Причем это касается как общественных процессов, так и личной жизни каждого конкретного человека. Если негатив достиг самой нижней точки, он постепенно — возможно, медленно, но верно — начинает превращаться в позитив. Так, если вы достигли дна отчаяния, черная жизненная полоса будет превращаться в белую. Возможно, вы почувствуете это не сразу, более того, в какой-то момент может показаться, что все еще хуже, чем раньше, но стоит помнить: темнее всего бывает перед рассветом, так что благоприятные перемены не за горами. То же самое можно сказать и об общественных процессах: если какой-то процесс затянулся, увяз и мешает человеческому обществу вообще или какой-то стране в частности развиваться дальше, то есть надежда, что в наступающем зороастрийском году он все-таки сдвинется с мертвой точки. Например, в 1923 году в России фактически закончилась гражданская война: на побережье Охотского моря капитулировали остатки белых войск. А в 1987 году началась активная фаза так называемых горбачевских реформ, изменивших как внутреннюю, так и внешнюю политику страны. Какими событиями будет отмечен нынешний год, мы узнаем в самое ближайшее время.

В год Лани также легко избавиться от того, что осложняет вашу жизнь — например, лишнего веса или вредных привычек. Если вы и раньше предпринимали какие-то меры в этом направлении, но они были тщетными, на этот раз всё обязательно получится, так что смело переходите на новую систему питания или бросайте курить.

— Каких подвохов нам ждать от года Лани?

— Зачастую он ставит людей перед непростой дилеммой: материальное или духовное, предательство или верность своим убеждениям. Прежде чем принять решение, нужно сто раз подумать, потому что такой выбор — всегда вопрос самоуважения. Опасность состоит в том, что, на первый взгляд, кажется: один опрометчивый и, мягко говоря, не очень порядочный шаг никакими неприятностями не грозит, поэтому смело можно его делать, тем более что моменты он обещает весьма приятные. Однако со временем вы можете пожалеть о том, что совершили. Нет, ничего ужасного, конечно же, не случится, но маленький «червячок» угрызений совести будет поедать вас изнутри — причем с годами все ощутимее. Так что не торопитесь предавать свои убеждения за «банку варенья и корзину печенья», скорее всего, оно того не стоит.

— Возможны ли природные катаклизмы в это время?

— Год Лани несет катастрофы на воде, поэтому, планируя путешествия, лучше отказаться от передвижений на водном транспорте — не только теплоходах, но и катерах. Не стоит в это время делать и резких шагов в карьере: нелады с начальством не означают, что нужно срочно искать новую работу — в результате она будет ничем не лучше, а возможно, и хуже старой. Наладьте отношения с руководителем, тогда и менять место работы не понадобится.

— Что же можно делать в год Лани?

— Вступать в брак и рожать детей. За двенадцать месяцев — до 21 марта 2020 года — можно при желании успеть и то, и другое.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Валентина Виттрок рассказывала о том, ждет ли Землю в ближайшее время столкновение с астероидом Апофис и действительно ли это может повлиять на жизнь планеты.

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