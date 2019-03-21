Общество

На украинских дорогах могут появиться шумовые полосы: что об этом известно

В Украине в строительные нормы по проектированию автодорог могут внести изменения — создать шумовую разметку на трассах или «шумовые полосы». Об этом в Facebook сообщил заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Новшество позволит минимум в 2 раза уменьшить ДТП на дорогах.

«Сегодня шумовые полосы — недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения. В Европе благодаря таким решением количество ДТП снижается минимум в 2 раза, а иногда — в 4−6 раз», — пишет он.

Чиновник рассказал, как это работает: во время наезда на такую ​​шумовую разметку, водитель автомобиля испытывает существенную вибрационную и шумовое воздействие. Это способствует повышению внимания на дороге во время движения.

«Например, если человек начинает засыпать за рулем, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому такая разметка наносится вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью», — пишет замминистра.

По его словам уже подготовлен проект изменений в Государственные строительные нормы, где «прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах — дорогах I-II категории».

Парцхаладзе напомнил, что впервые шумовые полосы появились в США еще в 50-х годах прошлого века. По принципу своего действия они напоминают «лежачих полицейских». Кроме США, такая разметка широко применяется в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран ониявляются обязательными при проектировании новых дорог.

Напомним, с 8 октября 2018 года украинские полицейские стали контролировать скорость движения транспорта с помощью современных лазерных радаров производства США TruCAM. А с 11 февраля 2019 на дорогах страны появилось уже 50 радаров TruCam

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