Мой самый любимый «десерт» — селедка с картошкой в мундире, — победительница «МастерШеф»-2

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На канале СТБ стартовал сезон «МастерШеф. Профессионалы». Его участники не аматоры, а профессиональные кулинары. Судьи проекта — известные шеф-повара Эктор Хименес-Браво, Владимр Ярославский и Елизавета Глинская. Из сотен претендентов они отобрали 15 лучших, которые теперь соревнуются в своем мастерстве, чтобы дойти до финала и выиграть миллион гривен. Впервые судьей кулинарного шоу стала бывшая победительница «МастерШефа», известный кондитер, автор уникальных десертов Лиза Глинская. После ее победы прошло семь лет, и за это время она стала одним из самых именитых кондитеров страны. Сегодня рабочий график Елизаветы расписан до декабря 2019 года: съемки проекта, мастер-классы, создание новой кулинарной книги. Став судьей популярного шоу, победительница второго сезона «МастерШефа» признается, что совершенно счастлива. Семь лет Лиза занимается исключительно кулинарией, полюбив ее после телепроекта раз и навсегда.

— Лиза, что чувствуете, став судьей родного проекта?

— Признаюсь, это было неожиданное для меня предложение. Последние пять лет я принимала участие в проектах «Все буде добре» и «Все буде смачно». Когда они закрылись, появилось ощущение, что обрывается ниточка, связывающая меня с телевидением. Было так грустно. И в тот момент, когда уже отпустила ситуацию, мне позвонили и пригласили на кастинг «МастерШефа». Конечно, я обрадовалась! Хотя, признаюсь, думала, что на проекте будет проще и веселее.

— А на самом деле?

— Для меня оказался очень тяжелым момент судейства. Тем более, в нынешнем сезоне, когда в проекте участвуют не аматоры, а настоящие профессионалы — люди, имеющие вес в кулинарном мире. Поэтому, комментируя, давая советы, очень боюсь перегнуть палку. Признаюсь, первые пару недель съемок чувствовала, что у участников идет некое отторжение того, что я им говорю. Они изо дня в день готовят в своих ресторанах это блюдо, считают, что оно идеально проработано, а тут я его критикую.

Многое изменилось после конкурсов, когда мне самой приходилось вместе с участниками становиться к столу и показывать то, что знаю. И они ко мне стали прислушиваться.



* Лиза Глинская старается поддержать участников, ведь понимает, как сложно уложиться с заданием в строго определенный промежуток времени

— У вас появились любимчики?

— Как я ни старалась максимально ровно относиться к участникам, все равно появились те, за кого переживала. Но, знаете, телепроект — удивительная вещь! Участник, совсем не являвшийся моим любимчиком, к концу проекта удивил, став для меня фаворитом. А те, кто вначале вызывали настоящий восторг, потом разочаровали. Съемки «МастерШефа» — длительный процесс, где возможно все.

— Часто вспоминали о том, как сами участвовали в проекте?

— Поначалу говорила об этом практически на каждой съемке. И это помогало, потому что я реально понимала, как сложно ребятам уложиться с заданием в строго определенный промежуток времени. Ведь сама прошла через подобное. Но бывало, что участники опускали руки, говорили, что невероятно устали, не высыпаются. Я им рассказывала, как сама трудилась в течение четырех месяцев проекта, имея на сон иногда два часа в день.

— Что тогда для вас было самым тяжелым?

— Когда я шла на «МастерШеф» как участница, казалось, достаточно того, что обладаю какими-то кулинарными способностями. Поначалу не думала о том, что придется общаться с совершенно разными людьми, а у каждого из них свой характер. Сложнее всего оказалось найти общий язык с остальными участниками. Зато после проекта я стала более открытым человеком. Вообще, благодаря «МастерШефу» я сильно изменилась.

— Вы шли на проект победить?

— Да. И с каждым днем моего пребывания в шоу уверенность в том, что дойду до финала, росла. У меня были все шансы стать победителем, но при этом я понимала, что человеческий фактор тоже многое значит. Сейчас участники проводят на проекте три месяца, а сезон, в котором я участвовала, длился четыре. Это приличный промежуток времени. Но ничто не могло сбить меня с пути. Я видела финальную точку — обучение в знаменитой кулинарной школе Le Cordon Bleu. Меня даже денежный приз меньше интересовал, чем процесс обучения в этом престижном заведении. Обучение там я очертила для себя как билет в новую жизнь.

— Вы тогда уже понимали, что хотите заниматься только десертами?

— Поняла это уже на «МастерШефе». Помню, на предкастинге проекта было достаточно долгое ожидание. И я решила сделать блюдо, которое со временем не потеряет внешний вид. Выбрала десерт «Шоколадный фондан» с малиновым соусом на красном вине. С этого все и началось. Я прекрасно готовлю рыбу, мясо, соусы, но кондитерка — моя главная любовь. Когда попала во Францию, убедилась в этом окончательно. Поэтому, закончив кулинарный курс, сразу оплатила кондитерский. Оставшиеся деньги, которые получила в качестве приза на «МастерШефе», распределила на год — вышло всего по 12 евро в день. Тем не менее я провела чудесный год в Париже!

— Знаю, что за время участия в «МастерШефе» вы очень похудели.

— Придя на проект, весила 55 килограммов, а перед финалом мой вес был 45 килограммов. Китель на мне просто болтался. Юбку покупала в детском магазине. Теперь она хранится у меня дома как раритет. Это была потеря веса на нервной почве, и я долго не могла набрать его. Поправилась всего на пару килограммов.

— И это несмотря на то, что имеете доступ к любым сладостям?!

— Я никогда не наедаюсь десертами, только пробую их. Разве что, оказавшись во Франции, каждое утро ем круассаны и свежую выпечку. Но дома не завтракаю булкой с маслом. Строго соблюдаю режим питания, вечером практически ничего не ем. Правда, при моем бешеном графике сложно поправиться.

— Наверняка, после обучения вы могли остаться во Франции?

— Как только я попала в Париж, на профессиональную кухню, сразу поняла, что хочу привезти оттуда самое лучшее и интересное домой, в Украину. Это было такой моей личной миссией. Все, что мне нужно, есть здесь. Действительно, было много предложений остаться, но то, что я имею сейчас здесь, в Украине, не может сравниться ни с какой Францией.

— Правда, что на занятие кулинарией вас вдохновила Юлия Высоцкая?

— Да, помню, я записывала на видеомагнитофон программу «Едим дома», а потом в течение недели постоянно смотрела ее. Высоцкая была моим первым учителем и вдохновителем. Может, когда-нибудь смогу ей сказать, как она изменила мою жизнь. К тому моменту, когда решила начать готовить, у меня было два высших образования и скромные познания в кулинарии. К плите я стала в двадцать лет. Вышла замуж, естественно, мужа надо было чем-то кормить.



* Лиза печет пасхальные куличи по французскому рецепту

— Сейчас готовите для себя?

— К сожалению, я редко бываю дома, чтобы готовить повседневную еду. У меня нет даже любимых десертов. Просто какие-то сочетания вкусов: вишня — шоколад, малина — фисташки. Люблю вводить в десерты сыр дорблю, сочетать соленое и сладкое. Но мой самый любимый «десерт» все же — селедка с картошкой в мундире, черным хлебом и ароматным подсолнечным маслом. После сладкого мастер-класса — это то, что надо.

— Есть десерт, который вам все еще не подвластен?

— Разве что какой-нибудь трехъярусный торт с розочками. Но я и не пыталась его сделать, это не мое направление. Просто всегда смотрю на такие торты и восхищаюсь их создателями.

— Скоро Пасха. Собираетесь печь куличи?

— Конечно, это уже традиция. Не только для себя, но и для близких людей. Обычно пеку всю неделю перед праздником. У меня один рецепт, который каждый раз может самую малость меняться. Но база остается одна — она основана на французской технике медленного подъема дрожжей в холодильнике. В этом случае нет опасения, что выпечка будет пахнуть дрожжами и что-то пойдет не так. Впрочем, попробуйте это сделать сами.

Рецепт пасхального кулича Елизаветы Глинской 500 граммов муки (просеять), 140 граммов сахара, 24 грамма свежих дрожжей или 6 граммов сухих, 10 граммов соли, 6 яиц, 80 милилитров молока, 250 граммов сливочного масла (82 процента жирности) — холодные кубики. Молоко перемешать с дрожжами, добавить яйца, затем муку соль, сахар, кубики сливочного масла. Вымешивать тесто на протяжении 10—15 минут до однородности. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место на 1,5 часа. Затем тесто обмять, обернуть пищевой пленкой и убрать на 10—12 часов в холодильник для второго подъема. Достаем тесто из холодильника, добавляем изюм и клюкву. Формируем тесто и закладываем в форму на одну треть. Форму можно предварительно смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Убираем тесто в теплое место на 2 часа. Выпекаем при температуре 160—180 градусов 25—40 минут — в зависимости от размера формы. Сварить сироп из 150 миллилитров воды, 150 граммов сахара, 200 граммов изюма, 100 граммов сушеной клюквы. Охладить. Перед использованием процедить. Для глазури нужно взять 4 белка и 240 граммов сахара. Соединить сахар и белок в миске, поставить на паровую баню и прогреть, помешивая венчиком, до растворения сахара. Взбить миксером до мягких пиков. Опустить кулич в глазурь. Для декора я использую фисташки и цукаты.

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Фото СТБ

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