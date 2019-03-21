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Удар по Воронежу: в сети показали видео масштабного ЧП в России
В российском Воронеже произошел прорыв магистральной трубы городского водопровода. Власти города в экстренном порядке объявили выходной, но справиться с масштабным коммунальным бедствием не могут до сих пор.
Дороги города скрылись под бурлящими потоками, под землю ушла кирпичная стена, около 50 тысяч жителей остались без воды, сообщают российские СМИ.
Планируется подвоз в пострадавшие районы питьевой и технической воды. Проводятся работы на магистральном водоводе в Коминтерновском районе на северо-западе города.
В соцсетях активно обсуждают сложившуюся ситуацию в городе.
«Удар климатическим оружием по Воронежу», — пришел к выводу пользователь Twitter Mikhail Golub.
«Отлично, прямо в ад!» — добавил блогер Денис Казанский.
«Это испытания новейшей ракеты „Посейдон“. Путин недавно про неё как раз говорил», — предположил еще один пользователь.
А известный российский журналист Александр Невзоров считает, что аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей. По его словам, Крым стал точкой запуска, начала болезненных катаклизмов в стране, обнищания, повышения налогов, злобного одурения чиновников…
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!