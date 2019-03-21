Крым стал началом катастрофы: известный журналист спрогнозировал распад России

Мир

Аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал известный российский журналист Александр Невзоров.

По его словам, пока что это осознает незначительная часть населения России. Однако именно после захвата Крыма «зелеными человечками» и проведения «референдума» под дулами автоматов в отношении России стали вводить санкции.

«Крым стал точкой запуска, начала болезненных катаклизмов в стране, обнищания, повышения налогов, злобного одурения чиновников, теперь уже совершенно безнаказанных, дикого милитаризма и всего, из чего нынче складывается картина российской реальности. Возможно, это приведет к драматической гибели государственной системы», — считает журналист.

По его словам, далеко не все россияне видят эту причинно-следственную связь Крыма и всего остального, что происходит в стране. А когда большинству станет понятно, что принесло людям «собирание русских земель», то, по словам Невзорова, «из очень популярного, адски популярного, известного лозунга „Крымнаш“ буква „Ш“ просто исчезнет».

Как писали «ФАКТЫ», российский оппозиционный политик Константин Боровой считает, что присоединение Крыма имело очень краткосрочный пропагандистский эффект. В то же время это нанесло колоссальный ущерб России. РФ начала исчезать из экономического и политического пространства планеты. В Кремле рассчитывали, что все произойдет, как с Абхазией, Приднестровьем. Или хотя бы как с Южной Осетией. Но в данном случае все получилось иначе. И понимание этого уже пришло или приходит к гражданам России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter