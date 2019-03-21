Узник Кремля Гриб выступил с последним словом в российском суде

Украина

Украинский политзаключенный Павел Гриб, обвиняемый в принуждении к теракту, выступил со своим последним словом в суде Ростова-на-Дону, где сегодня проходили дебаты по его делу. Об этом сообщил журналист «Громадського» из зала суда.

В своем последнем слове Гриб не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности — «они бандиты и убийцы». А также отметил, что «никто не имел оснований полагать», что независимая Беларусь является «на самом деле опасной».

Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен — «по правде и совести». В конце Гриб произнес приветствия «Слава Украине!» и «Слава украинской нации!».

Суд огласит решение по делу 22 марта в 11:00.

Напомним, Павел Гриб был похищен в Беларуси 24 августа 2017 года, куда он приехал на встречу с девушкой, знакомой по соцсетям. Из Беларуси Гриба вывезли в Россию и там решили судить за подготовку теракта. Якобы Гриб, общаясь в соцсетях с девушкой, уговаривал ее устроить теракт на школьном выпускном в Сочи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская прокуратура требовала для Гриба 6 лет колонии общего режима.

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