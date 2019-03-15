Российский суд назначил дебаты по делу украинского узника Кремля Павла Гриба

Украина

Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации (РФ) назначил прения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба на 21 и 22 марта 2019. Об этом написал отец политзаключенного Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

«Суд определил 21 и 22 марта 2019 года проведения дебатов. Скоро приговор. Присутствовал на судебном заседании представитель Посла ЕС в РФ. Присутствовал консул Украины. Ни одного журналиста не было. Павла это очень деморализует», — написал отец политзаключенного.

Также он добавил, что во время судебного заседания Павлу вызывали «скорую». Медики сделали ему укол, однако заседание не отменяли.

«Павла тошнит, кружится в голове, но „суд“ продолжает свое дело», — добавил отец политзаключенного.

Напоминаем, Павел Гриб — сын бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 25 августа 2017 года 19-летнего Павла, который поехал в Гомель на встречу со знакомой, задержали российские спецслужбы. Позже его этапировали в РФ. Российские силовики приписывают Павлу Грибу «подготовку теракта» в школе в городе Сочи.

7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. 7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей. У Павла тяжелое врожденное заболевание — портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказывается разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО. 22 декабря 2018 года адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память. 29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова на встрече с заместителем главы миссии Европейского союза в Украине Анникой Вальдеманн заявила, что до сих пор не получила ответ от российской коллеги Татьяны Москальковой по поводу возможности проведения срочной операции Павлу Грибу. Также Денисова во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб «находятся в крайне тяжелом состоянии».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter