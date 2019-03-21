27.05 / 27.31 30.71 / 31.19
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз: названа дата

20:14 21 марта 2019 91
Таиланд
Инф. «ФАКТОВ»

Безвизовый режим Украины с Таиландом заработает 14 апреля. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МВД Украины.

«С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания — до 30 дней», — говорится в сообщении.

В то же время для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Как писали «ФАКТЫ», недавно вступило в силу соглашение между Грузией и Украиной о взаимной отмене визовых требований, подписанное осенью 2018 года. Теперь взаимные поездки (до 90 дней ежегодно) возможны и на основании внутренних паспортов в форме ID-карточки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Киев
+7

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 754 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины