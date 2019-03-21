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Украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз: названа дата
Безвизовый режим Украины с Таиландом заработает 14 апреля. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МВД Украины.
«С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания — до 30 дней», — говорится в сообщении.
В то же время для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
Как писали «ФАКТЫ», недавно вступило в силу соглашение между Грузией и Украиной о взаимной отмене визовых требований, подписанное осенью 2018 года. Теперь взаимные поездки (до 90 дней ежегодно) возможны и на основании внутренних паспортов в форме ID-карточки.
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