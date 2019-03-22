ДТП возле станции метро «Дорогожичи» в Киеве: появились новые фото с места трагедии

Происшествия

Вчера, 21 марта, в начале девятого вечера возле станции метро «Дорогожичи» в столице произошел наезд сразу на трех пешеходов — женщин разного возраста.

Причины и детали этого происшествия уточняются, но бесспорным является факт движения маршрутки на запрещающий красный сигнал светофора — его подтвердили свидетели происшествия.

Позже в сети появилось видео данного случая.

Одна из пострадавших, которую Богдан тащил по дороге, была госпитализирована в безсознательном состоянии.

У нее множественные травмы, сильно повреждено лицо.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», три сестры в возрасте от 20 до 50 лет) начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора возле станции метро «Дорогожичи». Водитель маршрутки двигался на запрещенный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. Одна девушка попала прямо под колеса маршрутки и она проволокла её по дороге. Мимо ехала скорая, которая везла больного в больницу. Водитель остановился, медики достали пострадавшую и срочно госпитализировали на своём авто. Еще несколько скорых подъехало через пару минут.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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