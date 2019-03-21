Происшествия

В Киеве маршрутка сбила трех женщин: детали и фото с места ДТП

В Киеве 21 марта произошло серьезное ДТП возле станции метро «Дорогожичи». Так, водитель маршрутки № 155 сбил троих людей. Их госпитализировали. Об этом сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

«Одна из женщин получила серьезные травмы лица и выбиты зубы. Свидетели пытались сдвинуть автобус, чтобы помочь человеку под ним. Подробности уточняются. На месте работает полиция и скорая помощь», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, 3 сестры (от 20 до 50 лет) начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель маршрутки двигался на запрещенный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов.

Одна девушка попала прямо под колеса маршрутки и она проволокла её по дороге. Мимо ехала скорая, которая везла больного в больницу. Водитель остановился, медики достали пострадавшую и срочно госпитализировали на своём авто. Еще несколько скорых подъехало через пару минут.

По словам водителя маршрутки, он поехал на красный сигнал светофора так как его подрезал Daewoo Lanos. И чтобы избежать столкновения — был вынужден ехать на запрещающий сигнал светофора.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Николаеве также произошло ДТП с маршрутным автобусом № 16. Водитель потерял сознание за рулем и автобус врезался в дерево. Автобус ехал по проспекту со стороны улицы 8-го Марта в направлении улицы Пушкинской. Возле супермаркета «Эльдорадо» микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево по левой стороне обочины.

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