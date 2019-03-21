- 22:20 В Киеве маршрутка сбила трех женщин: детали и фото с места ДТП
- 22:09 Венгрия и Россия договорились о поставках газа в обход Украины
- 22:06 Стихотворение «Киев — Родина нежная» Вертинский написал на ресторанном счете: интересные факты биографии артиста
- 21:27 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 21:20 Назвал Россию грязной: актер Панин попал в новый скандал
- 20:52 В Украине раньше времени расцвел абрикос
- 20:45 Европейский союз поддерживает кандидата в президенты Порошенко, — Арьев
- 20:14 Украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз: названа дата
- 20:03 «Холостяк-9»: первый поцелуй Никиты Добрынина
- 20:00 Секс-скандал с Варченко: суд принял новое решение по блогеру Барабошко
В Киеве маршрутка сбила трех женщин: детали и фото с места ДТП
В Киеве 21 марта произошло серьезное ДТП возле станции метро «Дорогожичи». Так, водитель маршрутки № 155 сбил троих людей. Их госпитализировали. Об этом сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.
«Одна из женщин получила серьезные травмы лица и выбиты зубы. Свидетели пытались сдвинуть автобус, чтобы помочь человеку под ним. Подробности уточняются. На месте работает полиция и скорая помощь», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, 3 сестры (от 20 до 50 лет) начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель маршрутки двигался на запрещенный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов.
Одна девушка попала прямо под колеса маршрутки и она проволокла её по дороге. Мимо ехала скорая, которая везла больного в больницу. Водитель остановился, медики достали пострадавшую и срочно госпитализировали на своём авто. Еще несколько скорых подъехало через пару минут.
По словам водителя маршрутки, он поехал на красный сигнал светофора так как его подрезал Daewoo Lanos. И чтобы избежать столкновения — был вынужден ехать на запрещающий сигнал светофора.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Николаеве также произошло ДТП с маршрутным автобусом № 16. Водитель потерял сознание за рулем и автобус врезался в дерево. Автобус ехал по проспекту со стороны улицы 8-го Марта в направлении улицы Пушкинской. Возле супермаркета «Эльдорадо» микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево по левой стороне обочины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...