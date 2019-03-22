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Спорт

Биатлон в Холменколлене: где смотреть мужской спринт на Кубке мира

8:19 22 марта 2019 49
Биатлон в Холменколлене: где смотреть мужской спринт на Кубке мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 22 марта, в норвежском Холменколлене мужской спринтерской гонкой продолжится заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону.

На дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами заявлены 113 спортсменов, среди них и четыре украинца: у Дмитрия Пидручного (на фото), ставшего в Эстерсунде чемпионом мира, 33-й стартовый номер, Артема Примы — 57-й, Сергея Семенова — 79-й, Виталия Труша — 106-й.

Кубок мира (Холменколлен, Норвегия)

22 марта (пятница)

Спринт (мужчины) 17:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»

В прямой трансляции (без рекламы) мужскую спринтерскую гонку также можно посмотреть здесь.

В общем зачете Кубка мира уже никто не сможет помешать Йоханнесу Бе завоевать главный биатлонный трофей — хрустальный глобус. В активе норвежца, проводящего просто блестящий сезон, 1110 очков, что на 314 баллов больше, чем у ближайшего преследователя — россиянина Александра Логинова. Третью строчку с 761 очком занимает француз Кантен Фийон Майе. Среди украинцев лучший показатель у Дмитрия Пидручного — 380 очков и общая 17 позиция.

В субботу, 23 марта, этап Кубка мира в Холменколлене продолжится женской и мужской гонками преследования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки провалили спринтерскую гонку на Кубке мира.

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