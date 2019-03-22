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Постоянно носивший «броню» из амулетов на удачу таец погиб в ДТП, когда оставил свои «доспехи» дома (фото, видео)

Житель Таиланда Саном Чантарафиром прославился тем, что постоянно носил «доспехи», сделанные из десятков приносящих удачу амулетов Будды. Житель провинции Ангтхонг, который работал рикшей, являлся ревностным буддистом. Практически каждый житель страны имеет хоть один такой амулет. Саном же накопил множество благословленных амулетов во время посещения храмов в разных уголках страны. Он соединил их в подобие кольчуг. В общей сложности у Чантарафиром было три таких «брони». И он никогда не выходил из дома, не надев одну из них.

Санома часто просили дать поносить его «доспехи Будды», но он каждый раз отказывал. И говорил, что их может надевать только тот, чья вера особенно крепка — иначе это не сработает.

Как сообщает издание Ulyces, 58-летний Саном погиб в ДТП. Это был крайне редкий случай, когда он оставил свою «броню» дома. В повозку рикши, уже направлявшегося домой, на полной скорости врезался грузовик.

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