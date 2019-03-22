- 8:39 Постоянно носивший «броню» из амулетов на удачу таец погиб в ДТП, когда оставил свои «доспехи» дома
- 8:19 Биатлон в Холменколлене: где смотреть мужской спринт на Кубке мира
- 8:12 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 8:09 Что делать, если при головной боли или высоком давлении лекарства не помогают
- 8:04 Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса, — известный дипломат
- 7:59 18-летняя Ястремская уступила в Майами 11-й ракетке мира
- 7:58 Лечиться ездят на материк: Джемилев рассказал правду, во что Россия превратила Крым
- 7:57 Американский певец случайно застрелился на съемках видеоклипа
- 7:57 Россия стартовала в отборе к Евро-2020 с поражения от Бельгии: видеообзоры матчей
- 7:29 Где смотреть онлайн Португалия — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
Постоянно носивший «броню» из амулетов на удачу таец погиб в ДТП, когда оставил свои «доспехи» дома (фото, видео)
Житель Таиланда Саном Чантарафиром прославился тем, что постоянно носил «доспехи», сделанные из десятков приносящих удачу амулетов Будды. Житель провинции Ангтхонг, который работал рикшей, являлся ревностным буддистом. Практически каждый житель страны имеет хоть один такой амулет. Саном же накопил множество благословленных амулетов во время посещения храмов в разных уголках страны. Он соединил их в подобие кольчуг. В общей сложности у Чантарафиром было три таких «брони». И он никогда не выходил из дома, не надев одну из них.
Санома часто просили дать поносить его «доспехи Будды», но он каждый раз отказывал. И говорил, что их может надевать только тот, чья вера особенно крепка — иначе это не сработает.
Как сообщает издание Ulyces, 58-летний Саном погиб в ДТП. Это был крайне редкий случай, когда он оставил свою «броню» дома. В повозку рикши, уже направлявшегося домой, на полной скорости врезался грузовик.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что американский певец случайно застрелился на съемках видеоклипа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!