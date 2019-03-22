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Американский певец случайно застрелился на съемках видеоклипа (видео)
Американский певец Джастин Картер, восходящая звезда музыки в стиле кантри, погиб по нелепой случайности на съемках своего нового музыкального клипа в Хьюстоне. Как сообщает издание People, 35-летний Джастин использовал в качестве реквизита пистолет. По словам матери Картера Синди Маккеллан, он положил пистолет в карман, а тот неожиданно выстрелил и пуля попала певцу в угол глаза. «Он был замечательным человеком, очень любящим, и он очень любил нашего Господа», — сказала Маккеллан.
Уроженец Техаса Картер, смешивавший в своем творчестве элементы кантри и рок-н-ролла, погиб на взлете своей карьеры, когда музыкальные критики пророчили ему большое будущее. Он готовился к гастрольному турне по США. 9 марта Джастин выпустил новую песню — Love Affair.
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