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Шоу-бизнес

Американский певец случайно застрелился на съемках видеоклипа (видео)

7:57 22 марта 2019 455
Джастин Картер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американский певец Джастин Картер, восходящая звезда музыки в стиле кантри, погиб по нелепой случайности на съемках своего нового музыкального клипа в Хьюстоне. Как сообщает издание People, 35-летний Джастин использовал в качестве реквизита пистолет. По словам матери Картера Синди Маккеллан, он положил пистолет в карман, а тот неожиданно выстрелил и пуля попала певцу в угол глаза. «Он был замечательным человеком, очень любящим, и он очень любил нашего Господа», — сказала Маккеллан.

Уроженец Техаса Картер, смешивавший в своем творчестве элементы кантри и рок-н-ролла, погиб на взлете своей карьеры, когда музыкальные критики пророчили ему большое будущее. Он готовился к гастрольному турне по США. 9 марта Джастин выпустил новую песню — Love Affair.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Майкла Джексона попала в больницу после попытки покончить с собой.

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