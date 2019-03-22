Продавец цветов из-за долгов повесился прямо в киоске: подробности жуткого ЧП в Киеве (фото)

Происшествия

В Киеве в ночь на пятницу, 22 марта, покончил с собой 28-летний продавец цветов. Мужчина повесился на рабочем месте — внутри цветочного ларька. Ранее сообщалось, что во Львове патрульный полицейский спас девушку, которая собиралась свести счеты с жизнью.

Как сообщает «Информатор», рядом с телом правоохранители нашли записку. «Извините, что подвел», — говорилось в ней. Вызов на линию экстренных служб поступил около 01:30. Правоохранители, прибывшие к закрытому на замок магазинчику, посветили фонариком через окно и увидели висевшего мужчину. Дверь взломали, прибывшие на место ЧП медики констатировали его смерть.

Со слов хозяйки МАФа, продавцу угрожали убийством, если тот не вернет долг. Она рассказала, что у продавца были финансовые проблемы из-за невозможности расплатиться за взятый товар. Также владелица магазина рассказала, что за день до инцидента покончивший с собой продавец сказал: «Завтра я повешусь».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мелитополе на территории воинской части повесилась женщина-военнослужащая. Накануне лейтенант морской пехоты поссорилась со своим мужем.

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